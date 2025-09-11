https://1prime.ru/20250911/katar-862106970.html
Катар отреагировал на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов
Катар отреагировал на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Катар отреагировал на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов
Катар считает "безумными" обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов в адрес Дохи для оправдания ударов по территории... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T09:10+0300
2025-09-11T09:10+0300
2025-09-11T09:11+0300
политика
общество
катар
израиль
сша
биньямин нетаньяху
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg
ДОХА, 11 сен - ПРАЙМ. Катар считает "безумными" обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов в адрес Дохи для оправдания ударов по территории страны, будет действовать для привлечения его к ответственности, говорится в заявлении МИД Катара в социальной сети Х. "Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны", - отмечается в заявлении. Ранее Нетаньяху высказался в оправдание совершенных во вторник ударов по жилому району в столице Катара, где находилась делегация движения ХАМАС, которая обсуждала последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Он заявил, что Израиль поступил так же, как США, которые после терактов 11 сентября 2001 года вторглись в Афганистан, чтобы рассчитаться с террористами. Израильский премьер обвинил Катар в укрывательстве и оказании поддержки ХАМАС. В связи с этим МИД Катара напомнил, что переговоры с ХАМАС о прекращении войны в секторе Газа проходили "официально и открыто при международной поддержке в присутствии американской и израильской делегаций", а офис политбюро ХАМАС в Дохе был открыт по просьбе США. "Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия", - отметили в министерстве.
https://1prime.ru/20250911/tramp-862104200.html
катар
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e2ac0502fb7b392833202d49cbae149d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , катар, израиль, сша, биньямин нетаньяху, мид
Политика, Общество , КАТАР, ИЗРАИЛЬ, США, Биньямин Нетаньяху, МИД
Катар отреагировал на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов
МИД Катара назвал обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов безумными
ДОХА, 11 сен - ПРАЙМ. Катар считает "безумными" обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов в адрес Дохи для оправдания ударов по территории страны, будет действовать для привлечения его к ответственности, говорится в заявлении МИД Катара в социальной сети Х.
"Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны", - отмечается в заявлении.
Ранее Нетаньяху высказался в оправдание совершенных во вторник ударов по жилому району в столице Катара, где находилась делегация движения ХАМАС, которая обсуждала последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Он заявил, что Израиль поступил так же, как США, которые после терактов 11 сентября 2001 года вторглись в Афганистан, чтобы рассчитаться с террористами. Израильский премьер обвинил Катар в укрывательстве и оказании поддержки ХАМАС.
В связи с этим МИД Катара напомнил, что переговоры с ХАМАС о прекращении войны в секторе Газа проходили "официально и открыто при международной поддержке в присутствии американской и израильской делегаций", а офис политбюро ХАМАС в Дохе был открыт по просьбе США.
"Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия", - отметили в министерстве.
Трамп назвал решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым