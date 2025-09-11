Международный аэропорт Катманду открыт для авиарейсов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
бангкок
токио
БАНГКОК, 11 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского аэропорта. "Аэропорт открыт, рейсы прибывают и вылетают. Сегодня вылетят рейсы в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, аэропорт Нарита", - сообщили агентству работники аэропорта.
бангкок
токио
бизнес, бангкок, токио
Бизнес, БАНГКОК, Токио
10:01 11.09.2025
 
© РИА Новости . Сунил Прадхан | Перейти в медиабанкПлощадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду
БАНГКОК, 11 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского аэропорта.
"Аэропорт открыт, рейсы прибывают и вылетают. Сегодня вылетят рейсы в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, аэропорт Нарита", - сообщили агентству работники аэропорта.
