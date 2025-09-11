https://1prime.ru/20250911/katmandu-862109424.html
Международный аэропорт Катманду открыт для авиарейсов
Международный аэропорт Катманду открыт для авиарейсов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Международный аэропорт Катманду открыт для авиарейсов
Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского...
БАНГКОК, 11 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского аэропорта. "Аэропорт открыт, рейсы прибывают и вылетают. Сегодня вылетят рейсы в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, аэропорт Нарита", - сообщили агентству работники аэропорта.
Международный аэропорт Катманду открыт для авиарейсов
Аэропорт Катманду открыт, рейсы прибывают и вылетают
БАНГКОК, 11 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского аэропорта.
"Аэропорт открыт, рейсы прибывают и вылетают. Сегодня вылетят рейсы в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, аэропорт Нарита", - сообщили агентству работники аэропорта.
