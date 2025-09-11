Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полиция США заявила о наличии видеозаписи с подозреваемым в убийстве Кирка - 11.09.2025
Полиция США заявила о наличии видеозаписи с подозреваемым в убийстве Кирка
Полиция США заявила о наличии видеозаписи с подозреваемым в убийстве Кирка
У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сейчас устанавливается его личность, сообщил... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:44+0300
2025-09-11T16:44+0300
происшествия
общество
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сейчас устанавливается его личность, сообщил представитель департамента общественной безопасности штата Юта. "После стрельбы нам удалось отследить его перемещения, когда он вышел на другую сторону здания, спрыгнул с крыши и скрылся из кампуса в жилом районе. У нас есть качественная видеозапись этого человека, но мы пока не будем её публиковать, так как используем технологии для установления его личности", - сказал представитель департамента. Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
общество
Происшествия, Общество
16:44 11.09.2025
 
Полиция США заявила о наличии видеозаписи с подозреваемым в убийстве Кирка

Правоохранители США заявили о наличии видеозаписи с подозреваемым в убийстве Кирка

© Jeffrey PhelpsАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк
© Jeffrey Phelps
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сейчас устанавливается его личность, сообщил представитель департамента общественной безопасности штата Юта.
"После стрельбы нам удалось отследить его перемещения, когда он вышел на другую сторону здания, спрыгнул с крыши и скрылся из кампуса в жилом районе. У нас есть качественная видеозапись этого человека, но мы пока не будем её публиковать, так как используем технологии для установления его личности", - сказал представитель департамента.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
