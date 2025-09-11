https://1prime.ru/20250911/kirk-862138886.html
Полиция США заявила о наличии видеозаписи с подозреваемым в убийстве Кирка
происшествия
общество
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сейчас устанавливается его личность, сообщил представитель департамента общественной безопасности штата Юта. "После стрельбы нам удалось отследить его перемещения, когда он вышел на другую сторону здания, спрыгнул с крыши и скрылся из кампуса в жилом районе. У нас есть качественная видеозапись этого человека, но мы пока не будем её публиковать, так как используем технологии для установления его личности", - сказал представитель департамента. Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
Новости
общество
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сейчас устанавливается его личность, сообщил представитель департамента общественной безопасности штата Юта.
"После стрельбы нам удалось отследить его перемещения, когда он вышел на другую сторону здания, спрыгнул с крыши и скрылся из кампуса в жилом районе. У нас есть качественная видеозапись этого человека, но мы пока не будем её публиковать, так как используем технологии для установления его личности", - сказал представитель департамента.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
