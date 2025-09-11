https://1prime.ru/20250911/kirk-862140933.html
ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка
ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка - 11.09.2025, ПРАЙМ
ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка
Человека в "возрасте студента колледжа" подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил представитель ФБР. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:58+0300
2025-09-11T16:58+0300
2025-09-11T16:58+0300
происшествия
общество
украина
сша
крым
дональд трамп
владимир зеленский
роберт фицо
цру
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543609_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_a98b8c16a95aeece4a336c1e36e6dd67.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Человека в "возрасте студента колледжа" подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил представитель ФБР. Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Это человек в возрасте студента колледжа", - заявил на брифинге представитель ФБР. Средний возраст студентов в США 18-24 года. Подозреваемый мужского пола, сообщили на брифинге. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://1prime.ru/20250911/kirk-862138886.html
украина
сша
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543609_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_3c33c4a991451a5e32444e8bb3b4df21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский, роберт фицо, цру, cnn
Происшествия, Общество , УКРАИНА, США, КРЫМ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ЦРУ, CNN
ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка
ФБР: в убийстве активиста Кирка подозревают молодого человека
ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Человека в "возрасте студента колледжа" подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил представитель ФБР.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
"Это человек в возрасте студента колледжа", - заявил на брифинге представитель ФБР.
Средний возраст студентов в США 18-24 года. Подозреваемый мужского пола, сообщили на брифинге.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Полиция США заявила о наличии видеозаписи с подозреваемым в убийстве Кирка