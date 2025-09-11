https://1prime.ru/20250911/kirk-862140933.html

ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка

ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка - 11.09.2025, ПРАЙМ

ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка

Человека в "возрасте студента колледжа" подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил представитель ФБР. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T16:58+0300

2025-09-11T16:58+0300

2025-09-11T16:58+0300

происшествия

общество

украина

сша

крым

дональд трамп

владимир зеленский

роберт фицо

цру

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543609_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_a98b8c16a95aeece4a336c1e36e6dd67.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Человека в "возрасте студента колледжа" подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил представитель ФБР. Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Это человек в возрасте студента колледжа", - заявил на брифинге представитель ФБР. Средний возраст студентов в США 18-24 года. Подозреваемый мужского пола, сообщили на брифинге. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://1prime.ru/20250911/kirk-862138886.html

украина

сша

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский, роберт фицо, цру, cnn