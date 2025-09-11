Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят вернуть посольство в Минск, заявил представитель Трампа - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/koul-862131100.html
США хотят вернуть посольство в Минск, заявил представитель Трампа
США хотят вернуть посольство в Минск, заявил представитель Трампа - 11.09.2025, ПРАЙМ
США хотят вернуть посольство в Минск, заявил представитель Трампа
Спецпредставитель президента США Джон Коул заявил, что США хотят вернуть посольство в Минск. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:46+0300
2025-09-11T14:46+0300
политика
бизнес
сша
минск
украина
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Джон Коул заявил, что США хотят вернуть посольство в Минск. "Еще можно сделать очень много для того, чтобы эти отношения далее нормализовать, улучшать и так далее. Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Мы готовы, и президент Трамп готов сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно", - сказал он на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает госагентство Белта. Что касается возвращения посольства США в Минск, Коул не назвал конкретных дат, так как это пока лежит в плоскости переговорного процесса. "Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - сказал он. Госдепартамент США в феврале 2022 года распорядился об отъезде госслужащих США и приостановке деятельности посольства США в Минске из-за начала спецоперации России на Украине.
https://1prime.ru/20250911/pismo-862128054.html
сша
минск
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1d9f92aa186b896741b6041878cf8e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, минск, украина, александр лукашенко
Политика, Бизнес, США, МИНСК, УКРАИНА, Александр Лукашенко
14:46 11.09.2025
 
США хотят вернуть посольство в Минск, заявил представитель Трампа

Спецпредставитель Трампа Коул: США хотят вернуть посольство в Минск

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Джон Коул заявил, что США хотят вернуть посольство в Минск.
"Еще можно сделать очень много для того, чтобы эти отношения далее нормализовать, улучшать и так далее. Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Мы готовы, и президент Трамп готов сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно", - сказал он на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает госагентство Белта.
Что касается возвращения посольства США в Минск, Коул не назвал конкретных дат, так как это пока лежит в плоскости переговорного процесса. "Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - сказал он.
Госдепартамент США в феврале 2022 года распорядился об отъезде госслужащих США и приостановке деятельности посольства США в Минске из-за начала спецоперации России на Украине.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Спецпредставитель президента США передал Лукашенко письмо от Трампа
14:09
 
ПолитикаБизнесСШАМИНСКУКРАИНААлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала