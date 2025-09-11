https://1prime.ru/20250911/kurs--862123944.html
Курс юаня к рублю стабилизируется после утреннего скачка
2025-09-11T13:11+0300
экономика
рынок
алексей антонов
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг после утреннего скачка вверх и обновления максимума с марта растерял этот рост и стабилизируется, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" после утреннего роста к 13.01 мск опустился на уровень закрытия среды и составляет 11,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,86-12,05 рубля. Курс накануне вплотную подобрался к сильному сопротивлению 12 рублей и в четверг протестировал его, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Перекупленность и выход курса к уровню 12 рублей, который выступает сильным сопротивлением, простимулировали фиксацию прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что обусловит коррекционное снижение курса с возвращением юаня в середину коридора 11,5-12 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Юань явно перекуплен, и можно было бы ждать его торможения, если бы не одно "но" - нашим валютным рынком правят не профессиональные спекулянты, а реальные продавцы и покупатели валюты, которые мало внимания обращают на технический анализ", - заключает Антонов.
https://1prime.ru/20250911/evro-862109938.html
рынок, алексей антонов, богдан зварич, псб
Курс юаня к рублю стабилизируется после утреннего скачка
Курс юаня снизился до 11,92 рубля
