https://1prime.ru/20250911/kuzminov-862139029.html

В СМИ появились новые подробности по делу убитого перебежчика Кузьминова

В СМИ появились новые подробности по делу убитого перебежчика Кузьминова - 11.09.2025, ПРАЙМ

В СМИ появились новые подробности по делу убитого перебежчика Кузьминова

Мать Максима Кузьминова, российского перебежчика, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 и отправившегося на Украину, опознала его тело, сообщил RT... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T16:30+0300

2025-09-11T16:30+0300

2025-09-11T16:31+0300

украина

испания

new york times

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862138231_0:0:1342:756_1920x0_80_0_0_3ee142fafcd37799c12e41041db2450e.jpg

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мать Максима Кузьминова, российского перебежчика, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 и отправившегося на Украину, опознала его тело, сообщил RT знакомый семьи."Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон" — рассказал источник. Еще в феврале прошлого года СМИ сообщали о найденном в муниципалитете Вильяхойоса в Испании теле, которое, возможно, принадлежало Кузьминову. Представитель разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть агентству РБК-Украина. Позднее испанская полиция также подтвердила факт смерти Кузьминова газете New York Times. Пресс-служба Гражданской гвардии Испании сообщала РИА Новости, что расследование причин его смерти засекречено, и детали будут раскрыты властям иной страны. Летом 2023 года украинские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска в Украину, при этом погибли два члена экипажа. Перебежчик затем провел пресс-конференцию в сентябре, где заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе. По его словам, планирование операции длилось около полугода. Кузьминов также утверждал, что в день угона с ним находились два сослуживца, которые были безоружны и не могли сопротивляться. Он рассказал, что экипаж якобы "начал паниковать", "вел себя агрессивно" и "покинул вертолет, направляясь к границе". Судьба сослуживцев была ему неизвестна, однако в СМИ предполагали, что "возможно, их уничтожили".

https://1prime.ru/20250911/gruziya-862129489.html

https://1prime.ru/20250907/vertolety-861901740.html

https://1prime.ru/20250911/smi-862131675.html

украина

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, испания, new york times, rt