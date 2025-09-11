Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мать Максима Кузьминова, российского перебежчика, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 и отправившегося на Украину, опознала его тело, сообщил RT знакомый семьи."Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон" — рассказал источник. Еще в феврале прошлого года СМИ сообщали о найденном в муниципалитете Вильяхойоса в Испании теле, которое, возможно, принадлежало Кузьминову. Представитель разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть агентству РБК-Украина. Позднее испанская полиция также подтвердила факт смерти Кузьминова газете New York Times. Пресс-служба Гражданской гвардии Испании сообщала РИА Новости, что расследование причин его смерти засекречено, и детали будут раскрыты властям иной страны. Летом 2023 года украинские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска в Украину, при этом погибли два члена экипажа. Перебежчик затем провел пресс-конференцию в сентябре, где заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе. По его словам, планирование операции длилось около полугода. Кузьминов также утверждал, что в день угона с ним находились два сослуживца, которые были безоружны и не могли сопротивляться. Он рассказал, что экипаж якобы "начал паниковать", "вел себя агрессивно" и "покинул вертолет, направляясь к границе". Судьба сослуживцев была ему неизвестна, однако в СМИ предполагали, что "возможно, их уничтожили".
16:30 11.09.2025 (обновлено: 16:31 11.09.2025)
 
В СМИ появились новые подробности по делу убитого перебежчика Кузьминова

RT: мать опознала тело убитого в Испании перебежчика Кузьминова

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мать Максима Кузьминова, российского перебежчика, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 и отправившегося на Украину, опознала его тело, сообщил RT знакомый семьи.
"Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон" — рассказал источник.
Еще в феврале прошлого года СМИ сообщали о найденном в муниципалитете Вильяхойоса в Испании теле, которое, возможно, принадлежало Кузьминову. Представитель разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть агентству РБК-Украина. Позднее испанская полиция также подтвердила факт смерти Кузьминова газете New York Times. Пресс-служба Гражданской гвардии Испании сообщала РИА Новости, что расследование причин его смерти засекречено, и детали будут раскрыты властям иной страны.
Летом 2023 года украинские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска в Украину, при этом погибли два члена экипажа. Перебежчик затем провел пресс-конференцию в сентябре, где заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.
По его словам, планирование операции длилось около полугода. Кузьминов также утверждал, что в день угона с ним находились два сослуживца, которые были безоружны и не могли сопротивляться. Он рассказал, что экипаж якобы "начал паниковать", "вел себя агрессивно" и "покинул вертолет, направляясь к границе". Судьба сослуживцев была ему неизвестна, однако в СМИ предполагали, что "возможно, их уничтожили".
