Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/latviya-862124568.html
Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией
Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией - 11.09.2025, ПРАЙМ
Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией
Латвия с вечера четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, заявило латвийское министерство обороны. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:31+0300
2025-09-11T13:31+0300
политика
россия
белоруссия
латвия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e69e609026cc1e407f2b97b95c9c9545.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Латвия с вечера четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, заявило латвийское министерство обороны. "С 18:00 (совпадает с мск) четверга, 11 сентября, воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто как минимум на неделю – до 18 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
https://1prime.ru/20250904/mid-861759288.html
белоруссия
латвия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_a6222a443bba1a56a9bfae76e0aa705c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, латвия, европа
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛАТВИЯ, ЕВРОПА
13:31 11.09.2025
 
Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией

Латвия на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Латвии
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Латвия с вечера четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, заявило латвийское министерство обороны.
"С 18:00 (совпадает с мск) четверга, 11 сентября, воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто как минимум на неделю – до 18 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В МИД рассказали о ситуации с выплатой пенсий россиянам в Латвии и Эстонии
4 сентября, 09:00
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯЛАТВИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала