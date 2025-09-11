https://1prime.ru/20250911/latviya-862124568.html
Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Латвия с вечера четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, заявило латвийское министерство обороны. "С 18:00 (совпадает с мск) четверга, 11 сентября, воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто как минимум на неделю – до 18 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Латвия с вечера четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, заявило латвийское министерство обороны.
"С 18:00 (совпадает с мск) четверга, 11 сентября, воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто как минимум на неделю – до 18 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
