Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией

Латвия с вечера четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, заявило латвийское министерство обороны. | 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Латвия с вечера четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, заявило латвийское министерство обороны. "С 18:00 (совпадает с мск) четверга, 11 сентября, воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто как минимум на неделю – до 18 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.

