Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта - 11.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья, сообщил МИД РФ. | 11.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья, сообщил МИД РФ. "Министр иностранных дел России Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья", - говорится в Telegram-канале министерства. В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
россия, мировая экономика, сочи, кувейт, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, СОЧИ, КУВЕЙТ, Сергей Лавров, МИД РФ
12:52 11.09.2025
 
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта

Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта Аль-Яхья в Сочи

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья, сообщил МИД РФ.
"Министр иностранных дел России Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья", - говорится в Telegram-канале министерства.
В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСОЧИКУВЕЙТСергей ЛавровМИД РФ
 
 
