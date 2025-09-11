Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта

https://1prime.ru/20250911/lavrov--862121957.html

2025-09-11T12:52+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья, сообщил МИД РФ. "Министр иностранных дел России Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья", - говорится в Telegram-канале министерства. В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

