https://1prime.ru/20250911/lavrov--862121957.html
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта - 11.09.2025, ПРАЙМ
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья, сообщил МИД РФ. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T12:52+0300
2025-09-11T12:52+0300
2025-09-11T12:52+0300
политика
россия
мировая экономика
сочи
кувейт
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья, сообщил МИД РФ. "Министр иностранных дел России Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья", - говорится в Telegram-канале министерства. В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
https://1prime.ru/20250909/lavrov-862016971.html
сочи
кувейт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_347dbdd88a9f27a0092fbf9a3d01658b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сочи, кувейт, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, СОЧИ, КУВЕЙТ, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта Аль-Яхья в Сочи
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья, сообщил МИД РФ.
"Министр иностранных дел России Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхья", - говорится в Telegram-канале министерства.
В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лавров ответил на слова в причастности России к инциденту с бортом главы ЕК