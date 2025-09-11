https://1prime.ru/20250911/lavrov--862123654.html

Лавров провел встречу с госминистром Катара

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ. "Министр иностранных дел России Лавров провёл встречу с Государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саад Аль-Мурейхи", - говорится в публикации Telegram-канала МИД РФ. В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

