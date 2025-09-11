Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров провел встречу с госминистром Катара - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/lavrov--862123654.html
Лавров провел встречу с госминистром Катара
Лавров провел встречу с госминистром Катара - 11.09.2025, ПРАЙМ
Лавров провел встречу с госминистром Катара
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:20+0300
2025-09-11T13:20+0300
политика
россия
мировая экономика
сочи
катар
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ. "Министр иностранных дел России Лавров провёл встречу с Государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саад Аль-Мурейхи", - говорится в публикации Telegram-канала МИД РФ. В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
https://1prime.ru/20250911/lavrov--862121957.html
сочи
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сочи, катар, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, СОЧИ, КАТАР, Сергей Лавров, МИД РФ
13:20 11.09.2025
 
Лавров провел встречу с госминистром Катара

Лавров встретился с госминистром Катара в Сочи

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ.
"Министр иностранных дел России Лавров провёл встречу с Государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саад Аль-Мурейхи", - говорится в публикации Telegram-канала МИД РФ.
В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта
12:52
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСОЧИКАТАРСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала