Лавров провел встречу с госминистром Катара
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ.
2025-09-11T13:20+0300
2025-09-11T13:20+0300
2025-09-11T13:20+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ. "Министр иностранных дел России Лавров провёл встречу с Государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саад Аль-Мурейхи", - говорится в публикации Telegram-канала МИД РФ. В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
