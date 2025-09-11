https://1prime.ru/20250911/lavrov-862124239.html

Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке

СОЧИ, 11 сен - ПРАЙМ. Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке сильно возросла после ударов Израиля по катарской столице Дохе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Наши сегодняшние встречи проходят в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября по столице Катара, Дохе", - сказал Лавров на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи в четверг.

