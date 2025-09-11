https://1prime.ru/20250911/lavrov-862124239.html
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке - 11.09.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке
Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке сильно возросла после ударов Израиля по катарской столице Дохе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:25+0300
2025-09-11T13:25+0300
2025-09-11T13:25+0300
политика
россия
ближний восток
израиль
рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
СОЧИ, 11 сен - ПРАЙМ. Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке сильно возросла после ударов Израиля по катарской столице Дохе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Наши сегодняшние встречи проходят в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября по столице Катара, Дохе", - сказал Лавров на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи в четверг.
https://1prime.ru/20250911/lavrov--862121957.html
ближний восток
израиль
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, израиль, рф, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, РФ, Сергей Лавров
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке
Лавров: напряженность на Ближнем Востоке возросла после ударов Израиля по Дохе