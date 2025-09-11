Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/lavrov-862124239.html
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке - 11.09.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке
Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке сильно возросла после ударов Израиля по катарской столице Дохе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:25+0300
2025-09-11T13:25+0300
политика
россия
ближний восток
израиль
рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
СОЧИ, 11 сен - ПРАЙМ. Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке сильно возросла после ударов Израиля по катарской столице Дохе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Наши сегодняшние встречи проходят в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября по столице Катара, Дохе", - сказал Лавров на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи в четверг.
https://1prime.ru/20250911/lavrov--862121957.html
ближний восток
израиль
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ближний восток, израиль, рф, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, РФ, Сергей Лавров
13:25 11.09.2025
 
Лавров заявил о нарастании военной напряженности на Ближнем Востоке

Лавров: напряженность на Ближнем Востоке возросла после ударов Израиля по Дохе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 11 сен - ПРАЙМ. Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке сильно возросла после ударов Израиля по катарской столице Дохе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наши сегодняшние встречи проходят в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября по столице Катара, Дохе", - сказал Лавров на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи в четверг.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта
12:52
 
ПолитикаРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКИЗРАИЛЬРФСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала