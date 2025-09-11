Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал действия Израиля на Ближнем Востоке - 11.09.2025
Политика
Лавров прокомментировал действия Израиля на Ближнем Востоке
Действия Израиля на Ближнем Востоке говорят о его стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.09.2025, ПРАЙМ
политика
россия
израиль
газа
катар
сергей лавров
биньямин нетаньяху
мид
СОЧИ, 11 сен – ПРАЙМ. Действия Израиля на Ближнем Востоке говорят о его стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе, да и на западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства", - сказал он на восьмом министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества стран Персидского залива. Как отметил Лавров, сегодня в ходе переговоров российская сторона рассмотрит сложившуюся ситуацию с партнерами и постарается выработать шаги по минимизации негативных последствий действий Израиля для региона. "Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа", - подчеркнул он. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
россия, израиль, газа, катар, сергей лавров, биньямин нетаньяху, мид
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, Газа, КАТАР, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, МИД
Лавров прокомментировал действия Израиля на Ближнем Востоке

Лавров: действия Израиля говорят о его стремлении подорвать создание Палестины

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© flickr.com / timtom.ch
СОЧИ, 11 сен – ПРАЙМ. Действия Израиля на Ближнем Востоке говорят о его стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе, да и на западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства", - сказал он на восьмом министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Как отметил Лавров, сегодня в ходе переговоров российская сторона рассмотрит сложившуюся ситуацию с партнерами и постарается выработать шаги по минимизации негативных последствий действий Израиля для региона.
"Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа", - подчеркнул он.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
Вице-президент США заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре
