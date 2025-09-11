Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий генерал потребовал охрану для военных ФРГ в Литве - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/litva-862141869.html
Немецкий генерал потребовал охрану для военных ФРГ в Литве
Немецкий генерал потребовал охрану для военных ФРГ в Литве - 11.09.2025, ПРАЙМ
Немецкий генерал потребовал охрану для военных ФРГ в Литве
Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала "MDR" подчеркнул необходимость обеспечить охрану для немецких военнослужащих в Литве. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:06+0300
2025-09-11T17:06+0300
литва
германия
вильнюс
олаф шольц
нато
россия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала "MDR" подчеркнул необходимость обеспечить охрану для немецких военнослужащих в Литве. "Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм. В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", — заявил он. В декабре 2023 года в Вильнюсе министры обороны Литвы и Германии, Арвидас Анушаускас и Борис Писториус, подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Анушаускас сообщил, что основные подразделения будут переброшены в 2025-2026 годах, а к 2027 году немецкая бригада достигнет полной оперативной готовности. Планируется, что в страну прибудут пять тысяч немецких военнослужащих вместе с семьями. Министерство обороны Литвы отметило, что Германия намерена разместить тяжелую бригаду, включающую три маневренных батальона и необходимые подразделения для боевой поддержки и снабжения. Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул готовность Германии усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенное передовое присутствие" НАТО в Литве. Командующий литовскими вооруженными силами Вальдемарас Рупшис отметил, что для размещения немецкой бригады численностью пять-шесть тысяч военных требуется подготовка инфраструктуры. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на подготовку к приему немецкой бригады потребуется три года. В последние годы Россия выражает обеспокоенность в связи с активизацией деятельности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно отслеживает действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250911/bild-862141113.html
https://1prime.ru/20250911/samolety-862136450.html
литва
германия
вильнюс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_725719db29d94635c162fb1810dd1c6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, германия, вильнюс, олаф шольц, нато, россия, в мире
ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, Вильнюс, Олаф Шольц, НАТО, РОССИЯ, В мире
17:06 11.09.2025
 
Немецкий генерал потребовал охрану для военных ФРГ в Литве

Генерал бундесвера Бюлер призвал обеспечить охрану для немецкой бригады в Литве

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала "MDR" подчеркнул необходимость обеспечить охрану для немецких военнослужащих в Литве.
"Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм. В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", — заявил он.
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей
16:55
В декабре 2023 года в Вильнюсе министры обороны Литвы и Германии, Арвидас Анушаускас и Борис Писториус, подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Анушаускас сообщил, что основные подразделения будут переброшены в 2025-2026 годах, а к 2027 году немецкая бригада достигнет полной оперативной готовности. Планируется, что в страну прибудут пять тысяч немецких военнослужащих вместе с семьями. Министерство обороны Литвы отметило, что Германия намерена разместить тяжелую бригаду, включающую три маневренных батальона и необходимые подразделения для боевой поддержки и снабжения.
Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул готовность Германии усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенное передовое присутствие" НАТО в Литве. Командующий литовскими вооруженными силами Вальдемарас Рупшис отметил, что для размещения немецкой бригады численностью пять-шесть тысяч военных требуется подготовка инфраструктуры. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на подготовку к приему немецкой бригады потребуется три года.
В последние годы Россия выражает обеспокоенность в связи с активизацией деятельности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно отслеживает действия, потенциально опасные для ее интересов.
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Франция и Британия хотят направить в Польшу самолеты Rafale и Eurofighter
16:07
 
ЛИТВАГЕРМАНИЯВильнюсОлаф ШольцНАТОРОССИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала