Немецкий генерал потребовал охрану для военных ФРГ в Литве
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала "MDR" подчеркнул необходимость обеспечить охрану для немецких военнослужащих в Литве.
"Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм. В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", — заявил он.
В декабре 2023 года в Вильнюсе министры обороны Литвы и Германии, Арвидас Анушаускас и Борис Писториус, подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Анушаускас сообщил, что основные подразделения будут переброшены в 2025-2026 годах, а к 2027 году немецкая бригада достигнет полной оперативной готовности. Планируется, что в страну прибудут пять тысяч немецких военнослужащих вместе с семьями. Министерство обороны Литвы отметило, что Германия намерена разместить тяжелую бригаду, включающую три маневренных батальона и необходимые подразделения для боевой поддержки и снабжения.
Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул готовность Германии усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенное передовое присутствие" НАТО в Литве. Командующий литовскими вооруженными силами Вальдемарас Рупшис отметил, что для размещения немецкой бригады численностью пять-шесть тысяч военных требуется подготовка инфраструктуры. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на подготовку к приему немецкой бригады потребуется три года.
В последние годы Россия выражает обеспокоенность в связи с активизацией деятельности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно отслеживает действия, потенциально опасные для ее интересов.