Бывший советник Трампа раскрыл, что Макрон и Стармер устроили в США - 11.09.2025
Бывший советник Трампа раскрыл, что Макрон и Стармер устроили в США
Бывший советник Трампа раскрыл, что Макрон и Стармер устроили в США - 11.09.2025, ПРАЙМ
Бывший советник Трампа раскрыл, что Макрон и Стармер устроили в США
Бывший советник американского президента Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью телеканалу GBN заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T01:59+0300
2025-09-11T01:59+0300
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Бывший советник американского президента Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью телеканалу GBN заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведут себя в США как важные люди, но их страны находятся в тяжелом положении.“Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то поймете, почему я так пренебрежительно отношусь к Стармеру и Макрону. &lt;…&gt; Они приезжают сюда и ведут себя, словно важные шишки. &lt;…&gt; Вы знаете, Стармер собирается ввести войска, 30 тысяч солдат, на территорию Украины. Тем не менее, они ничего не сделают, потому что в действительности у них нет такой возможности”, — сказал он.При этом, как отмечает Бэннон, помимо внешних проблем, эти страны стоят перед лицом множества внутренних вызовов, которые сильно осложняют поддержку киевского режима.Ранее 18 августа Макрон и Стармер наряду с другими лидерами ЕС и Владимиром Зеленским провели в Вашингтоне переговоры с Трампом. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
01:59 11.09.2025
 
Бывший советник Трампа раскрыл, что Макрон и Стармер устроили в США

Экс-советник Трампа Бэнон: Стармер и Макрон ведут себя в США как важные люди

© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Бывший советник американского президента Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью телеканалу GBN заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведут себя в США как важные люди, но их страны находятся в тяжелом положении.
“Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то поймете, почему я так пренебрежительно отношусь к Стармеру и Макрону. <…> Они приезжают сюда и ведут себя, словно важные шишки. <…> Вы знаете, Стармер собирается ввести войска, 30 тысяч солдат, на территорию Украины. Тем не менее, они ничего не сделают, потому что в действительности у них нет такой возможности”, — сказал он.
При этом, как отмечает Бэннон, помимо внешних проблем, эти страны стоят перед лицом множества внутренних вызовов, которые сильно осложняют поддержку киевского режима.
Ранее 18 августа Макрон и Стармер наряду с другими лидерами ЕС и Владимиром Зеленским провели в Вашингтоне переговоры с Трампом. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
