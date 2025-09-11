https://1prime.ru/20250911/mayning-862111608.html

В Иркутске выявили нелегальную майнинговую ферму

В Иркутске выявили нелегальную майнинговую ферму

ИРКУТСК, 11 сен - ПРАЙМ. В Иркутске выявлена одна из крупнейших за последние годы незаконная майнинговая ферма, ущерб, нанесенный энергосбытовой компании, оценивается в 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иркутскэнергосбыта". Правоохранительные органы совместно с сотрудниками "Иркутскэнергосбыта" обнаружили нелегальную майнинговую ферму в одноэтажном деревянном доме на улице Партизанской в центре Иркутска. Это один из крупнейших случаев сокрытия объемов энергопотребления на бытовых сетях в Иркутской области за последние несколько лет. По данным СК, добыча криптовалюты осуществлялась с марта 2022 по сентябрь 2025 года 28-летним местным жителем. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. "По предварительной информации, за время работы майнингового оборудования злоумышленник потребил более 2,9 миллиона кВт*ч электроэнергии по льготному тарифу для населения, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 20 многоквартирными домами. Ущерб электроснабжающей организации оценивается в 16 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства также отметил, что владелец дома не регулярно передавал показания приборов учета, последние данные были получены от него год назад. Кроме того, он не допускал энергетиков к счетчикам для плановых осмотров. На момент проверки жилье выглядело нежилым: все окна были заколочены досками. Майнинг запрещен на юге Иркутской области. Изначально запрет действовал только в осенне-зимний период, с апреля 2025 года эта мера признана круглогодичной.

иркутск

иркутская область

