https://1prime.ru/20250911/mayning-862111608.html
В Иркутске выявили нелегальную майнинговую ферму
В Иркутске выявили нелегальную майнинговую ферму - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Иркутске выявили нелегальную майнинговую ферму
В Иркутске выявлена одна из крупнейших за последние годы незаконная майнинговая ферма, ущерб, нанесенный энергосбытовой компании, оценивается в 16 миллионов... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T10:35+0300
2025-09-11T10:35+0300
2025-09-11T10:35+0300
происшествия
финансы
иркутск
иркутская область
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/24/833472489_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f501efe1c36ea9a0dc461d41f66bc538.jpg
ИРКУТСК, 11 сен - ПРАЙМ. В Иркутске выявлена одна из крупнейших за последние годы незаконная майнинговая ферма, ущерб, нанесенный энергосбытовой компании, оценивается в 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иркутскэнергосбыта". Правоохранительные органы совместно с сотрудниками "Иркутскэнергосбыта" обнаружили нелегальную майнинговую ферму в одноэтажном деревянном доме на улице Партизанской в центре Иркутска. Это один из крупнейших случаев сокрытия объемов энергопотребления на бытовых сетях в Иркутской области за последние несколько лет. По данным СК, добыча криптовалюты осуществлялась с марта 2022 по сентябрь 2025 года 28-летним местным жителем. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. "По предварительной информации, за время работы майнингового оборудования злоумышленник потребил более 2,9 миллиона кВт*ч электроэнергии по льготному тарифу для населения, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 20 многоквартирными домами. Ущерб электроснабжающей организации оценивается в 16 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства также отметил, что владелец дома не регулярно передавал показания приборов учета, последние данные были получены от него год назад. Кроме того, он не допускал энергетиков к счетчикам для плановых осмотров. На момент проверки жилье выглядело нежилым: все окна были заколочены досками. Майнинг запрещен на юге Иркутской области. Изначально запрет действовал только в осенне-зимний период, с апреля 2025 года эта мера признана круглогодичной.
https://1prime.ru/20250901/tsifrovye-861454318.html
иркутск
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/24/833472489_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3d54787736d96c61e2331ce6c99bf5c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, иркутск, иркутская область, ск рф
Происшествия, Финансы, Иркутск, Иркутская область, СК РФ
В Иркутске выявили нелегальную майнинговую ферму
Ущерб от незаконной майнинговой фермы в Иркутске оценили в 16 миллионов рублей
ИРКУТСК, 11 сен - ПРАЙМ. В Иркутске выявлена одна из крупнейших за последние годы незаконная майнинговая ферма, ущерб, нанесенный энергосбытовой компании, оценивается в 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иркутскэнергосбыта".
Правоохранительные органы совместно с сотрудниками "Иркутскэнергосбыта" обнаружили нелегальную майнинговую ферму в одноэтажном деревянном доме на улице Партизанской в центре Иркутска. Это один из крупнейших случаев сокрытия объемов энергопотребления на бытовых сетях в Иркутской области за последние несколько лет.
По данным СК, добыча криптовалюты осуществлялась с марта 2022 по сентябрь 2025 года 28-летним местным жителем. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
"По предварительной информации, за время работы майнингового оборудования злоумышленник потребил более 2,9 миллиона кВт*ч электроэнергии по льготному тарифу для населения, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 20 многоквартирными домами. Ущерб электроснабжающей организации оценивается в 16 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства также отметил, что владелец дома не регулярно передавал показания приборов учета, последние данные были получены от него год назад. Кроме того, он не допускал энергетиков к счетчикам для плановых осмотров. На момент проверки жилье выглядело нежилым: все окна были заколочены досками.
Майнинг запрещен на юге Иркутской области. Изначально запрет действовал только в осенне-зимний период, с апреля 2025 года эта мера признана круглогодичной.
Эксперт оценил перспективы инвестпродуктов на цифровые валюты и майнинг