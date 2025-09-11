https://1prime.ru/20250911/mestorozhdenie-862105866.html
Венгерская MOL и O&GD обнаружили нефтяное месторождение в Венгрии
2025-09-11T08:45+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая MOL совместно с компанией O&GD открыли новое месторождение близ Галгахевиза в Венгрии, следует из пресс-релиза компании. "MOL и O&GD открыли новое нефтяное месторождение на глубине около 2400 метров недалеко от Галгахевиза, Венгрия. O&GD и MOL разделяют добываемый объем в соотношении 51% к 49%", - сообщает компания. Как уточняется в сообщении, на скважине "Галгахевиз-4" возможна добыча примерно 1000 баррелей нефти в день, которые будут перерабатываться на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатт. Объем добычи на скважине "Галгахевиз-4" увеличит примерно на 0,5% добычу углеводородов MOL Group, отмечает компания.
