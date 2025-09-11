Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгерская MOL и O&GD обнаружили нефтяное месторождение в Венгрии - 11.09.2025
Венгерская MOL и O&GD обнаружили нефтяное месторождение в Венгрии
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая MOL совместно с компанией O&amp;GD открыли новое месторождение близ Галгахевиза в Венгрии, следует из пресс-релиза компании. "MOL и O&amp;GD открыли новое нефтяное месторождение на глубине около 2400 метров недалеко от Галгахевиза, Венгрия. O&amp;GD и MOL разделяют добываемый объем в соотношении 51% к 49%", - сообщает компания. Как уточняется в сообщении, на скважине "Галгахевиз-4" возможна добыча примерно 1000 баррелей нефти в день, которые будут перерабатываться на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатт. Объем добычи на скважине "Галгахевиз-4" увеличит примерно на 0,5% добычу углеводородов MOL Group, отмечает компания.
08:45 11.09.2025
 
Венгерская MOL и O&GD обнаружили нефтяное месторождение в Венгрии

Венгерская MOL совместно с O&GD открыли месторождение близ Галгахевиза в Венгрии

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая MOL совместно с компанией O&GD открыли новое месторождение близ Галгахевиза в Венгрии, следует из пресс-релиза компании.
"MOL и O&GD открыли новое нефтяное месторождение на глубине около 2400 метров недалеко от Галгахевиза, Венгрия. O&GD и MOL разделяют добываемый объем в соотношении 51% к 49%", - сообщает компания.
Как уточняется в сообщении, на скважине "Галгахевиз-4" возможна добыча примерно 1000 баррелей нефти в день, которые будут перерабатываться на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатт.
Объем добычи на скважине "Галгахевиз-4" увеличит примерно на 0,5% добычу углеводородов MOL Group, отмечает компания.
