Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" просит взыскать с Metro неустойкУ - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250911/metro-862102470.html
"Росатом" просит взыскать с Metro неустойкУ
"Росатом" просит взыскать с Metro неустойкУ - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" просит взыскать с Metro неустойкУ
АО "Росатом Энергосбыт" просит арбитражный суд Тверской области взыскать с российского подразделения ритейлера Metro чуть более 130 тысяч рублей неустойки по... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T06:22+0300
2025-09-11T06:51+0300
энергетика
экономика
россия
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862102470.jpg?1757562691
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. АО "Росатом Энергосбыт" просит арбитражный суд Тверской области взыскать с российского подразделения ритейлера Metro чуть более 130 тысяч рублей неустойки по договору энергоснабжения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что ответчик ООО "Метро Кэш энд Кэрри" несвоевременно оплачивал потребленную электроэнергию в период с июля 2023 года по июнь 2025 года. Суд принял иск к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Госкорпорация "Росатом" - глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 400 предприятий и организаций, в которых работают свыше 320 тысяч человек. Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash &amp; Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в более чем 30 странах, ее штат насчитывает более 93 тысяч человек.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росатом
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Росатом
06:22 11.09.2025 (обновлено: 06:51 11.09.2025)
 
"Росатом" просит взыскать с Metro неустойкУ

"Росатом Энергосбыт" просит взыскать с Metro 130 тысяч рублей неустойки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. АО "Росатом Энергосбыт" просит арбитражный суд Тверской области взыскать с российского подразделения ритейлера Metro чуть более 130 тысяч рублей неустойки по договору энергоснабжения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что ответчик ООО "Метро Кэш энд Кэрри" несвоевременно оплачивал потребленную электроэнергию в период с июля 2023 года по июнь 2025 года. Суд принял иск к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Госкорпорация "Росатом" - глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 400 предприятий и организаций, в которых работают свыше 320 тысяч человек.
Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в более чем 30 странах, ее штат насчитывает более 93 тысяч человек.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала