"Росатом" просит взыскать с Metro неустойкУ

МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. АО "Росатом Энергосбыт" просит арбитражный суд Тверской области взыскать с российского подразделения ритейлера Metro чуть более 130 тысяч рублей неустойки по договору энергоснабжения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что ответчик ООО "Метро Кэш энд Кэрри" несвоевременно оплачивал потребленную электроэнергию в период с июля 2023 года по июнь 2025 года. Суд принял иск к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Госкорпорация "Росатом" - глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 400 предприятий и организаций, в которых работают свыше 320 тысяч человек. Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в более чем 30 странах, ее штат насчитывает более 93 тысяч человек.

