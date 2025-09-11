https://1prime.ru/20250911/mintrud-862126330.html
Минтруд проработает вопрос модернизации материнского капитала
Минтруд проработает вопрос модернизации материнского капитала - 11.09.2025, ПРАЙМ
Минтруд проработает вопрос модернизации материнского капитала
Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает вопрос модернизации материнского капитала для усиления поддержки рождения вторых и последующих детей в... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:46+0300
2025-09-11T13:46+0300
2025-09-11T13:46+0300
экономика
бизнес
россия
антон котяков
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862126169_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_99c9c67ab3fc3a241b0e2654c5075d02.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает вопрос модернизации материнского капитала для усиления поддержки рождения вторых и последующих детей в российских семьях, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В 2025 году на первого ребёнка можно получить выплату в размере 690 266 рублей, если малыш родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. Если на первого ребенка маткапитал назначался, то в 2025 году родители могут получить 221 895,10 рублей. Сумма составит 912 162 рубля — если на первого ребенка семейный капитал ранее не оформляли. "Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений", - сказал Котяков во время пленарного заседания форума социальных инноваций регионов. Он также отметил, что со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата. В рамках этой меры НДФЛ родителей с двумя и более детьми будет пересчитан под 6%, а разница будет возвращена.
https://1prime.ru/20250716/golikova-859560218.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862126169_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f801ab43c3d7856c1185df2ca6ad2081.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, антон котяков, совет федерации
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Антон Котяков, Совет Федерации
Минтруд проработает вопрос модернизации материнского капитала
Котяков: Минтруд проработает вопрос модернизации материнского капитала
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает вопрос модернизации материнского капитала для усиления поддержки рождения вторых и последующих детей в российских семьях, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В 2025 году на первого ребёнка можно получить выплату в размере 690 266 рублей, если малыш родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. Если на первого ребенка маткапитал назначался, то в 2025 году родители могут получить 221 895,10 рублей. Сумма составит 912 162 рубля — если на первого ребенка семейный капитал ранее не оформляли.
"Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений", - сказал Котяков во время пленарного заседания форума социальных инноваций регионов.
Он также отметил, что со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата. В рамках этой меры НДФЛ родителей с двумя и более детьми будет пересчитан под 6%, а разница будет возвращена.
Голикова рассказала, на что россияне направляют средства маткапитала