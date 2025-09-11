https://1prime.ru/20250911/mintrud-862126330.html

Минтруд проработает вопрос модернизации материнского капитала

2025-09-11T13:46+0300

экономика

бизнес

россия

антон котяков

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862126169_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_99c9c67ab3fc3a241b0e2654c5075d02.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает вопрос модернизации материнского капитала для усиления поддержки рождения вторых и последующих детей в российских семьях, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В 2025 году на первого ребёнка можно получить выплату в размере 690 266 рублей, если малыш родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. Если на первого ребенка маткапитал назначался, то в 2025 году родители могут получить 221 895,10 рублей. Сумма составит 912 162 рубля — если на первого ребенка семейный капитал ранее не оформляли. "Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений", - сказал Котяков во время пленарного заседания форума социальных инноваций регионов. Он также отметил, что со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата. В рамках этой меры НДФЛ родителей с двумя и более детьми будет пересчитан под 6%, а разница будет возвращена.

