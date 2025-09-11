Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Госуслугах" завершился прием заявлений на участие в ДЭГ - 11.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250911/mintsifry-862120861.html
На "Госуслугах" завершился прием заявлений на участие в ДЭГ
На "Госуслугах" завершился прием заявлений на участие в ДЭГ - 11.09.2025, ПРАЙМ
На "Госуслугах" завершился прием заявлений на участие в ДЭГ
Около 2 миллиона россиян выбрали удобный способ голосования на "Госуслугах" - сейчас на портале завершился прием заявлений на участие в дистанционном... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T12:24+0300
2025-09-11T12:24+0300
технологии
россия
общество
рф
чувашия
пермский край
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/24/839432472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39fb01a901134da0d920f42326e85d6a.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Около 2 миллиона россиян выбрали удобный способ голосования на "Госуслугах" - сейчас на портале завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "На "Госуслугах" завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка. Сервисами воспользовались суммарно почти 2 миллиона россиян", - сообщило министерство. Так, россияне подали 1,7 миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и 289 тысяч заявлений на выбор избирательного участка. Больше всего заявлений на участие в ДЭГ подали жители Свердловской и Ростовской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области. А сервисом "Мобильный избиратель" активнее других пользовались в Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской и Иркутской областях "Те, кто не выбрал дистанционный формат голосования или избирательный участок по месту нахождения, смогут проголосовать на своем избирательном участке в период с 12 до 14 сентября в зависимости от того, сколько дней продлится голосование на соответствующих выборах. Узнать его адрес и дату первого дня голосования в регионе можно в личном кабинете избирателя на "Госуслугах", - добавили в Минцифры. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
рф
чувашия
пермский край
технологии, россия, общество , рф, чувашия, пермский край, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, Чувашия, Пермский край, Минцифры
12:24 11.09.2025
 
На "Госуслугах" завершился прием заявлений на участие в ДЭГ

Почти 2 миллиона россиян выбрали удобный способ голосования на "Госуслугах"

© РИА Новости . Александр Кряжев
Мобильное приложение Госуслуг
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Около 2 миллиона россиян выбрали удобный способ голосования на "Госуслугах" - сейчас на портале завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
"На "Госуслугах" завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка. Сервисами воспользовались суммарно почти 2 миллиона россиян", - сообщило министерство.
Так, россияне подали 1,7 миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и 289 тысяч заявлений на выбор избирательного участка.
Больше всего заявлений на участие в ДЭГ подали жители Свердловской и Ростовской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области. А сервисом "Мобильный избиратель" активнее других пользовались в Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской и Иркутской областях
"Те, кто не выбрал дистанционный формат голосования или избирательный участок по месту нахождения, смогут проголосовать на своем избирательном участке в период с 12 до 14 сентября в зависимости от того, сколько дней продлится голосование на соответствующих выборах. Узнать его адрес и дату первого дня голосования в регионе можно в личном кабинете избирателя на "Госуслугах", - добавили в Минцифры.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
11:07
 
ТехнологииРОССИЯОбществоРФЧувашияПермский крайМинцифры
 
 
