На "Госуслугах" завершился прием заявлений на участие в ДЭГ

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Около 2 миллиона россиян выбрали удобный способ голосования на "Госуслугах" - сейчас на портале завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "На "Госуслугах" завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка. Сервисами воспользовались суммарно почти 2 миллиона россиян", - сообщило министерство. Так, россияне подали 1,7 миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и 289 тысяч заявлений на выбор избирательного участка. Больше всего заявлений на участие в ДЭГ подали жители Свердловской и Ростовской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области. А сервисом "Мобильный избиратель" активнее других пользовались в Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской и Иркутской областях "Те, кто не выбрал дистанционный формат голосования или избирательный участок по месту нахождения, смогут проголосовать на своем избирательном участке в период с 12 до 14 сентября в зависимости от того, сколько дней продлится голосование на соответствующих выборах. Узнать его адрес и дату первого дня голосования в регионе можно в личном кабинете избирателя на "Госуслугах", - добавили в Минцифры. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

