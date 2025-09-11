Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил ввести оборотный штраф за первую утечку данных
Миронов предложил ввести оборотный штраф за первую утечку данных
Миронов предложил ввести оборотный штраф за первую утечку данных

Миронов предложил ввести оборотный штраф за первую утечку персональных данных

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с предложением установить оборотный штраф для бизнеса за первую утечку персональных данных, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В России с 30 мая вступили в силу поправки к КоАП РФ, которыми усиливается ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. В частности, введены оборотные штрафы за повторную утечку персональных данных: для компаний - от 1% до 3% выручки, для банков - от 1% до 3% собственного капитала; но не менее 25 миллионов и не более 500 миллионов рублей.
"Установить применение оборотных административных штрафов с первого случая правонарушения", - сказано в обращении.
При этом в разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что минимальная сумма штрафа должна составить 25 миллионов рублей. Он подчеркнул, что из-за низких штрафов многие операторы персональных данных халатно относятся к защите информации.
"За первую утечку в рамках нынешнего КоАП их могут оштрафовать на 3 миллиона - 15 миллионов рублей. В редких случаях санкции могут достигать 20 миллионов рублей, и лишь при повторном нарушении включаются оборотные штрафы – от 1 до 3% выручки компании", - напомнил парламентарий.
По словам Миронова, в реальности бизнесу проще и выгоднее заплатить штраф, чем тратиться на защиту персональных данных.
"Я не исключаю, что проблема намного серьезней. Поэтому для защиты данных "Справедливая Россия" предлагает ввести оборотные штрафы с первой утечки персональных данных. В этом случае компаниям будет выгоднее заняться решением вопроса, чтобы не платить высокий штраф", – заключил Миронов.
 
