Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) назвала самых добросовестных потребителей тепла в Москве по итогам первой половины 2025 года. | 11.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) назвала самых добросовестных потребителей тепла в Москве по итогам первой половины 2025 года. "Одним из надежных партнеров МОЭК среди больших УК в сфере ЖКХ (начисления больше 100 миллионов рублей за шесть месяцев) не в первый раз стало ЗАО РСФ "Ремстройсервис". Организация обслуживает 63 многоквартирных дома в Центральном округе, не допуская просрочки по счетам за энергоресурсы", - отмечается в сообщении компании. В нем указывается, что среди компаний с начислениями от 10 до 50 миллионов рублей самой добросовестной признана частная УК ООО "Эксжилстрой", в зоне ответственности которой - 17 домов в Таганском районе. Среди организаций, управляющих одним или несколькими жилыми домами, с начислениями до 10 миллионов рублей, названа УК "Золотой остров". Как подчеркивается в пресс-релизе, среди компаний производственной и торговой сферы, управления нежилым фондом отмечены ООО: "Сбережения плюс", "Арена Эксперт", УК "МНПО "СПЕКТР". МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

