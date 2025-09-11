Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-11T11:35+0300
2025-09-11T11:35+0300
энергетика
москва
моэк
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862117861_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_2ea5a89fe89e6e45cb486457f3bdd601.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) назвала самых добросовестных потребителей тепла в Москве по итогам первой половины 2025 года. "Одним из надежных партнеров МОЭК среди больших УК в сфере ЖКХ (начисления больше 100 миллионов рублей за шесть месяцев) не в первый раз стало ЗАО РСФ "Ремстройсервис". Организация обслуживает 63 многоквартирных дома в Центральном округе, не допуская просрочки по счетам за энергоресурсы", - отмечается в сообщении компании. В нем указывается, что среди компаний с начислениями от 10 до 50 миллионов рублей самой добросовестной признана частная УК ООО "Эксжилстрой", в зоне ответственности которой - 17 домов в Таганском районе. Среди организаций, управляющих одним или несколькими жилыми домами, с начислениями до 10 миллионов рублей, названа УК "Золотой остров". Как подчеркивается в пресс-релизе, среди компаний производственной и торговой сферы, управления нежилым фондом отмечены ООО: "Сбережения плюс", "Арена Эксперт", УК "МНПО "СПЕКТР". МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
москва
москва, моэк, газпром
Энергетика, МОСКВА, МОЭК, Газпром
11:35 11.09.2025
 
МОЭК назвала самых добросовестных потребителей тепла в Москве

МОЭК назвала самых добросовестных потребителей тепла в Москве по итогам полугодия

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Сотрудник центрального теплового пункта ПАО МОЭК - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) назвала самых добросовестных потребителей тепла в Москве по итогам первой половины 2025 года.
"Одним из надежных партнеров МОЭК среди больших УК в сфере ЖКХ (начисления больше 100 миллионов рублей за шесть месяцев) не в первый раз стало ЗАО РСФ "Ремстройсервис". Организация обслуживает 63 многоквартирных дома в Центральном округе, не допуская просрочки по счетам за энергоресурсы", - отмечается в сообщении компании.
В нем указывается, что среди компаний с начислениями от 10 до 50 миллионов рублей самой добросовестной признана частная УК ООО "Эксжилстрой", в зоне ответственности которой - 17 домов в Таганском районе. Среди организаций, управляющих одним или несколькими жилыми домами, с начислениями до 10 миллионов рублей, названа УК "Золотой остров".
Как подчеркивается в пресс-релизе, среди компаний производственной и торговой сферы, управления нежилым фондом отмечены ООО: "Сбережения плюс", "Арена Эксперт", УК "МНПО "СПЕКТР".
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
ЭнергетикаМОСКВАМОЭКГазпром
 
 
