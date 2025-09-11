https://1prime.ru/20250911/mosbirzha-862135383.html
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на срочном рынке приостановлены с 15.23 мск 11.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
