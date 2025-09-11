Московская биржа обозначила сроки возобновления торгов на срочном рынке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-11T15:43+0300
2025-09-11T15:43+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Московская биржа возобновит торги на срочном рынке с 15.55 мск, говорится в сообщении торговой площадки. "Возобновление торгов на срочном рынке с 15.55 мск 11.09.2025. Система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15.40 мск", - говорится в сообщении. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15.23 мск.
15:43 11.09.2025
 
Вход в здание Мосбиржи
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
15:37
 
