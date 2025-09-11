https://1prime.ru/20250911/mosbirzha-862135719.html
Московская биржа обозначила сроки возобновления торгов на срочном рынке
2025-09-11T15:43+0300
экономика
мосбиржа
торги
рынок
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Московская биржа возобновит торги на срочном рынке с 15.55 мск, говорится в сообщении торговой площадки. "Возобновление торгов на срочном рынке с 15.55 мск 11.09.2025. Система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15.40 мск", - говорится в сообщении. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15.23 мск.
мосбиржа, торги, рынок
