Московская биржа обозначила сроки возобновления торгов на срочном рынке

2025-09-11T15:43+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Московская биржа возобновит торги на срочном рынке с 15.55 мск, говорится в сообщении торговой площадки. "Возобновление торгов на срочном рынке с 15.55 мск 11.09.2025. Система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15.40 мск", - говорится в сообщении. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15.23 мск.

