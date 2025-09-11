Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самый настойчивый мошенник пытался дозвониться жертве 17,6 тысячи раз - 11.09.2025
Самый настойчивый мошенник пытался дозвониться жертве 17,6 тысячи раз
финансы, общество , билайн
Финансы, Общество , Билайн
04:12 11.09.2025 (обновлено: 04:24 11.09.2025)
 
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы, которая является абонентом "Билайна", в июне более 17,6 тысячи раз, атака длилась восемь часов, рассказали РИА Новости в компании.
"Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту - всего ему позвонили 17 635 раз ... Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало", - сообщили в компании.
Там добавили, что с января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов.
Отмечается, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков - 202 миллиона - пришлось на клиентов старше 65 лет, при этом мужчин атаковали чаще (56%).
 
Заголовок открываемого материала