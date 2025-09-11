Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кирове мошенники обманули геймера через фишинговый сайт - 11.09.2025
В Кирове мошенники обманули геймера через фишинговый сайт
09:21 11.09.2025
 
В Кирове мошенники обманули геймера через фишинговый сайт

Мошенники обманули геймера, украв виртуальные ценности на 90 тысяч рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мошенники обманули геймера из Кирова, украв виртуальные ценности в компьютерной игре CS:GO через фишинговый сайт, возбуждено уголовное дело, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как установлено в ходе оперативной работы коллегами из киберполиции, инцидент произошел после того, как потерпевший, играя в CS:GO познакомился с неизвестным игроком. Тот, оценив дорогостоящие "скины" оружия и экипировки в инвентаре нового знакомого, предложил объединиться для совместной игры и пообщаться в мессенджере Discord (нарушает требования законодательства РФ) для лучшей координации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевший согласился и перешел по ссылке в закрытый канал Discord, где уже находились несколько человек. После новые "друзья" предложили продолжить игру на киберспортивной платформе Faceit, чтобы "сыграть посерьезнее". Они попросили геймера найти в системе Faceit определенный игровой клуб и присоединиться к нему.
"В чате этого клуба была закреплена ссылка для "авторизации". Перейдя по ней, молодой человек увидел интерфейс, практически полностью имитирующий официальный сайт Faceit, с предупреждением о переходе на "новую версию платформы Faceit 2.0", - добавили правоохранители.
Ничего не заподозрив, он перешел на новую версию, после чего система запросила вход через аккаунт Steam с помощью сканирования QR-кода. Как только потерпевший отсканировал код через приложение, злоумышленники получили полный доступ к его учетной записи.
Через несколько дней кировчанин обнаружил пропажу виртуальных предметов на сумму более 90 тысяч рублей.
"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Кировской области установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Кирова. В ходе допроса молодой человек полностью признал свою вину и подробно рассказал о схеме мошенничества", - сообщили в МВД.
Подозреваемый пояснил, что научился этому способу в интернете, изучив видеоинструкции. Его роль заключалась в поиске жертв в игровых сессиях, а главным мотивом было "получать легкие деньги, при этом нигде не работать".
В настоящее время проверяется его причастность к аналогичным преступлениям в отношении других россиян.
Мошенничество
 
 
Заголовок открываемого материала