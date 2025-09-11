https://1prime.ru/20250911/moshenniki-862108868.html
В Москве осудили мошенников, похитивших 50 миллионов рублей
2025-09-11T10:00+0300
мошенничество
технологии
общество
россия
москва
фсб
мвд
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мошенники, похитившие более 50 миллионов рублей с мобильных приложений умерших абонентов, получили от шести до 14 лет колонии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Бутырским судом Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на дистанционном хищении денежных средств со счетов российских граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность была пресечена ФСБ и МВД. Участники ОПС, включая сотрудников сотовых операторов и банков, получали доступ к базам данных, чтобы узнать даты смерти абонентов и перевыпускали их сим-карты. Это позволяло им получить доступ к мобильным приложениям жертв и похитить более 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК России. "Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 14 лет и штрафов от 250 тысяч до 400 тысяч рублей", - добавили в ФСБ.
