В МВД рассказали, как мошенники обманывают пользователей с iCloud Calendar - 11.09.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают пользователей с iCloud Calendar
2025-09-11T16:20+0300
2025-09-11T16:23+0300
экономика
технологии
apple
мвд
paypal
Экономика, Технологии, Apple, МВД, PayPal
16:20 11.09.2025 (обновлено: 16:23 11.09.2025)
 
В МВД рассказали, как мошенники обманывают пользователей с iCloud Calendar

МВД: мошенники обманывают пользователей с помощью уязвимости в iCloud Calendar

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мошенники обманывают пользователей Apple с помощью уязвимости в iCloud Calendar, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Экспертами из Bleeping Compute обнаружена уязвимость в iCloud Calendar, позволяющая использовать легитимные серверы Apple для рассылки фишинговых сообщений. Сообщения выглядят как официальные уведомления от Apple о покупках на крупные суммы (️например, 599 долларов через PayPal) и приходят с адреса noreply@email.apple.com, что придает им видимость законности", - говорится в сообщении.
В МВД со ссылкой на исследование Bleeping Compute рассказывают, что мошенники создают событие в iCloud Calendar и помещают фишинговый текст в поле "Заметки", после чего приглашают подконтрольный им email, который автоматически пересылает сообщения другим жертвам.
В сообщении пользователя просят позвонить по указанному номеру для "отмены платежа". При звонке мошенники имитируют службу поддержки и под предлогом помощи убеждают жертву скачать вредоносное ПО, при установке которого злоумышленники получают доступ к банковским данным, паролям и другой конфиденциальной информации телефона.
"Поскольку письма отправляются с официальных серверов Apple, они успешно проходят проверки, обходят спам-фильтры и попадают во входящие", - отмечается в сообщении.
В МВД рекомендуют, не взаимодействовать с данным сообщением и рассказать о нем Apple через reportphishing@apple.com, а для бизнес-пользователей отключить автоматическое принятие приглашений и усилить фильтрацию.
