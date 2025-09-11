https://1prime.ru/20250911/moshenniki-862136969.html

В МВД рассказали, как мошенники обманывают пользователей с iCloud Calendar

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мошенники обманывают пользователей Apple с помощью уязвимости в iCloud Calendar, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Экспертами из Bleeping Compute обнаружена уязвимость в iCloud Calendar, позволяющая использовать легитимные серверы Apple для рассылки фишинговых сообщений. Сообщения выглядят как официальные уведомления от Apple о покупках на крупные суммы (️например, 599 долларов через PayPal) и приходят с адреса noreply@email.apple.com, что придает им видимость законности", - говорится в сообщении. В МВД со ссылкой на исследование Bleeping Compute рассказывают, что мошенники создают событие в iCloud Calendar и помещают фишинговый текст в поле "Заметки", после чего приглашают подконтрольный им email, который автоматически пересылает сообщения другим жертвам. В сообщении пользователя просят позвонить по указанному номеру для "отмены платежа". При звонке мошенники имитируют службу поддержки и под предлогом помощи убеждают жертву скачать вредоносное ПО, при установке которого злоумышленники получают доступ к банковским данным, паролям и другой конфиденциальной информации телефона. "Поскольку письма отправляются с официальных серверов Apple, они успешно проходят проверки, обходят спам-фильтры и попадают во входящие", - отмечается в сообщении. В МВД рекомендуют, не взаимодействовать с данным сообщением и рассказать о нем Apple через reportphishing@apple.com, а для бизнес-пользователей отключить автоматическое принятие приглашений и усилить фильтрацию.

