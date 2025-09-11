Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий - 11.09.2025
Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий
Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий - 11.09.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:57+0300
2025-09-11T16:57+0300
мошенничество
россия
финансы
росфинмониторинг
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финмониторингу. "Злоумышленники действуют от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финансовому мониторингу (МВК). Цель мошенников - получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В Росфинмониторинге обратили внимание, что межведомственные комиссии в своей работе используют материалы ведомств-членов МВК и не запрашивают какие-либо документы у организаций или индивидуальных предпринимателей, а также не рассматривают вопросы, связанные с ограничением банковского обслуживания или привлечения к ответственности. В том числе они не используют почтовые сервисы, QR-коды, предполагающие оплату доставки получателями корреспонденции, подчеркнули в ведомстве.
16:57 11.09.2025
 
Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий

Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве от имени межведомственных комиссий

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финмониторингу.
"Злоумышленники действуют от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финансовому мониторингу (МВК). Цель мошенников - получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Росфинмониторинге обратили внимание, что межведомственные комиссии в своей работе используют материалы ведомств-членов МВК и не запрашивают какие-либо документы у организаций или индивидуальных предпринимателей, а также не рассматривают вопросы, связанные с ограничением банковского обслуживания или привлечения к ответственности.
В том числе они не используют почтовые сервисы, QR-коды, предполагающие оплату доставки получателями корреспонденции, подчеркнули в ведомстве.
В МВД рассказали, как мошенники обманывают пользователей с iCloud Calendar
