Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий
Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий
2025-09-11T16:57+0300
2025-09-11T16:57+0300
2025-09-11T16:57+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финмониторингу. "Злоумышленники действуют от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финансовому мониторингу (МВК). Цель мошенников - получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В Росфинмониторинге обратили внимание, что межведомственные комиссии в своей работе используют материалы ведомств-членов МВК и не запрашивают какие-либо документы у организаций или индивидуальных предпринимателей, а также не рассматривают вопросы, связанные с ограничением банковского обслуживания или привлечения к ответственности. В том числе они не используют почтовые сервисы, QR-коды, предполагающие оплату доставки получателями корреспонденции, подчеркнули в ведомстве.
