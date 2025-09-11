https://1prime.ru/20250911/moskva-862102950.html

Ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта 12 и 13 сентября в связи с проведением велогонки и Московского осеннего велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Ряд улиц в столице временно закроют для движения транспорта в выходные в связи с проведением велогонки и Московского осеннего велофестиваля", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 14.00 мск 12 сентября до 07.00 мск 13 сентября ограничат движение по одной полосе на участках Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до дома 2 на Крылатской улице, а в период с 16.00 мск до 23.59 мск 12 сентября - в Продольном проезде от Останкинского проезда до парковки № 9506 справа от главного входа ВДНХ. Также в районе площади перед главным входом ВДНХ перекрытия начнутся с 22.00 мск 12 сентября и продлятся до окончания мероприятия. "Основные ограничения будут действовать 13 сентября. Так, с полуночи до завершения мероприятия нельзя будет проехать по участку Продольного проезда от Останкинского проезда до парковки № 9506 справа от главного входа ВДНХ. Движение также временно закроют от улицы Нижние Мневники до дома 2 на Крылатской улице, в 1-м и 2-м Поперечных проездах от проспекта Мира до Продольного проезда", - добавляется в сообщении. Также в период с 07.00 мск до 12.00 мск 13 сентября будут перекрыты участки Крылатской улицы (от дома 14 до Рублевского шоссе), улицы Нижние Мневники (в сторону Крылатской улицы), Нового Карамышевского моста (в сторону улицы Нижние Мневники), улицы Народного Ополчения (в сторону Карамышевской набережной), улицы Алабяна (в сторону улицы Народного Ополчения). Нельзя будет проехать в Алабяно-Балтийском тоннеле (в сторону улицы Алабяна), а также по Большой Академической улице (в сторону улицы Космонавта Волкова от дома 81 на Большой Академической улице до Алабяно-Балтийского тоннеля).

