МВФ назвал условия предоставления Киеву новой кредитной программы

11.09.2025, ПРАЙМ

МВФ назвал условия предоставления Киеву новой кредитной программы

Возможное предоставление Украине новой кредитной программы финансирования потребует от Киева конкретных фискальных мер, включая приоритизацию расходов и...

ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Возможное предоставление Украине новой кредитной программы финансирования потребует от Киева конкретных фискальных мер, включая приоритизацию расходов и мобилизацию доходов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на вопрос РИА Новости. "Текущая работа направлена ​​на интеграцию предлагаемых фискальных мер и фискального плана, который также обсуждается. Конкретные фискальные меры, которые обсуждаются, включают в себя необходимую приоритизацию расходов, ограничение расходов, а также мобилизацию доходов", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге об определении параметров нового финансирования Украине. Козак добавила, что МВФ и украинские власти намерены обсудить вопросы макроэкономической политики, критически важные расходы и восстановление устойчивости экономики. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

