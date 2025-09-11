МВФ назвал условия предоставления Киеву новой кредитной программы
МВФ: новая кредитная программа потребует от Киева конкретных фискальных мер
Международный валютный фонд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Возможное предоставление Украине новой кредитной программы финансирования потребует от Киева конкретных фискальных мер, включая приоритизацию расходов и мобилизацию доходов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на вопрос РИА Новости.
"Текущая работа направлена на интеграцию предлагаемых фискальных мер и фискального плана, который также обсуждается. Конкретные фискальные меры, которые обсуждаются, включают в себя необходимую приоритизацию расходов, ограничение расходов, а также мобилизацию доходов", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге об определении параметров нового финансирования Украине.
Козак добавила, что МВФ и украинские власти намерены обсудить вопросы макроэкономической политики, критически важные расходы и восстановление устойчивости экономики.
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.