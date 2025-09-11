https://1prime.ru/20250911/napadenie-862140362.html

ФБР заявило о преднамеренном характере нападения на Чарли Кирка

происшествия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862140210_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_cad2632588f305283aa1692467b874af.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс. "Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции. Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.

