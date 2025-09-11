Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФБР заявило о преднамеренном характере нападения на Чарли Кирка - 11.09.2025, ПРАЙМ
ФБР заявило о преднамеренном характере нападения на Чарли Кирка
2025-09-11T16:52+0300
2025-09-11T16:52+0300
происшествия
общество
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс. "Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции. Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.
2025
общество
Происшествия, Общество
16:52 11.09.2025
 
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.
"Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции.
Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка
