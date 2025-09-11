https://1prime.ru/20250911/napadenie-862140362.html
ФБР заявило о преднамеренном характере нападения на Чарли Кирка
ФБР заявило о преднамеренном характере нападения на Чарли Кирка - 11.09.2025, ПРАЙМ
ФБР заявило о преднамеренном характере нападения на Чарли Кирка
Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:52+0300
2025-09-11T16:52+0300
2025-09-11T16:52+0300
происшествия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862140210_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_cad2632588f305283aa1692467b874af.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс. "Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции. Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.
https://1prime.ru/20250911/zakharova-862127785.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862140210_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_c98c1bb1c1d263b2012d97dd6f89a7da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
ФБР заявило о преднамеренном характере нападения на Чарли Кирка
ФБР: нападение на активиста Чарли Кирка носило преднамеренный характер
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.
"Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции.
Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка