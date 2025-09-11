https://1prime.ru/20250911/nato--862123209.html

НАТО организует в Румынии масштабные международные учения

КИШИНЕВ, 11 сен - ПРАЙМ. НАТО организует в Румынии масштабные международные учения, которые будут имитировать нападение на одну из стран содружества, военная техника начнет прибывать в страну 15 сентября и останется там до конца ноября, передает канал Digi 24. "НАТО организует в Румынии масштабные учения с участием 5000 военнослужащих. В ходе этих учений будет имитироваться нападение на государство НАТО и, косвенно, помощь, оказываемая союзниками. В ближайшие недели по дорогам страны пройдут сотни единиц бронетехники и танков", - сообщает телеканал. По данным журналистов, первые иностранные войска вместе с техникой прибудут в Румынию 15 сентября. Все участники учений должны собраться в Румынии в течение месяца. Учения пройдут в воинских частях в Чинку, Богате, Смырдане или Капу-Мидии. Были выбраны все ключевые районы Румынии, чтобы солдаты могли подготовиться к защите каждого участка румынской границы. Помимо румынских военнослужащих, в учениях также примут участие военнослужащие из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Они привезут соответствующую военную технику, которая останется в Румынии до конца ноября.

