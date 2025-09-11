https://1prime.ru/20250911/nato--862123209.html
НАТО организует в Румынии масштабные международные учения
НАТО организует в Румынии масштабные международные учения - 11.09.2025, ПРАЙМ
НАТО организует в Румынии масштабные международные учения
НАТО организует в Румынии масштабные международные учения, которые будут имитировать нападение на одну из стран содружества, военная техника начнет прибывать в... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:10+0300
2025-09-11T13:10+0300
2025-09-11T13:10+0300
вооружения
общество
мировая экономика
румыния
франция
бельгия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/14/836951484_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_09d228c78287e4729a65339702bdd238.jpg
КИШИНЕВ, 11 сен - ПРАЙМ. НАТО организует в Румынии масштабные международные учения, которые будут имитировать нападение на одну из стран содружества, военная техника начнет прибывать в страну 15 сентября и останется там до конца ноября, передает канал Digi 24. "НАТО организует в Румынии масштабные учения с участием 5000 военнослужащих. В ходе этих учений будет имитироваться нападение на государство НАТО и, косвенно, помощь, оказываемая союзниками. В ближайшие недели по дорогам страны пройдут сотни единиц бронетехники и танков", - сообщает телеканал. По данным журналистов, первые иностранные войска вместе с техникой прибудут в Румынию 15 сентября. Все участники учений должны собраться в Румынии в течение месяца. Учения пройдут в воинских частях в Чинку, Богате, Смырдане или Капу-Мидии. Были выбраны все ключевые районы Румынии, чтобы солдаты могли подготовиться к защите каждого участка румынской границы. Помимо румынских военнослужащих, в учениях также примут участие военнослужащие из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Они привезут соответствующую военную технику, которая останется в Румынии до конца ноября.
https://1prime.ru/20250911/polsha-862108286.html
румыния
франция
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/14/836951484_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_461fd2ef72908665ee1254c458a0cafb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, румыния, франция, бельгия, нато
Вооружения, Общество , Мировая экономика, РУМЫНИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, НАТО
НАТО организует в Румынии масштабные международные учения
НАТО проведет в Румынии масштабные учения с участием 5000 военных
КИШИНЕВ, 11 сен - ПРАЙМ. НАТО организует в Румынии масштабные международные учения, которые будут имитировать нападение на одну из стран содружества, военная техника начнет прибывать в страну 15 сентября и останется там до конца ноября, передает канал Digi 24.
"НАТО организует в Румынии масштабные учения с участием 5000 военнослужащих. В ходе этих учений будет имитироваться нападение на государство НАТО и, косвенно, помощь, оказываемая союзниками. В ближайшие недели по дорогам страны пройдут сотни единиц бронетехники и танков", - сообщает телеканал.
По данным журналистов, первые иностранные войска вместе с техникой прибудут в Румынию 15 сентября. Все участники учений должны собраться в Румынии в течение месяца. Учения пройдут в воинских частях в Чинку, Богате, Смырдане или Капу-Мидии. Были выбраны все ключевые районы Румынии, чтобы солдаты могли подготовиться к защите каждого участка румынской границы.
Помимо румынских военнослужащих, в учениях также примут участие военнослужащие из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Они привезут соответствующую военную технику, которая останется в Румынии до конца ноября.
Польша направила НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО