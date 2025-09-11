Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО предоставит Литве более точные данные о пусках по Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/nato-862130698.html
НАТО предоставит Литве более точные данные о пусках по Украине
НАТО предоставит Литве более точные данные о пусках по Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
НАТО предоставит Литве более точные данные о пусках по Украине
НАТО будет предоставлять Литве более точные данные о воздушных пусках по Украине, которые могут пересечь литовскую границу, на фоне ситуации с беспилотниками в... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:42+0300
2025-09-11T14:42+0300
политика
общество
польша
литва
украина
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. НАТО будет предоставлять Литве более точные данные о воздушных пусках по Украине, которые могут пересечь литовскую границу, на фоне ситуации с беспилотниками в Польше, передает агентство Рейтер со ссылкой на командующего ВВС НАТО Алексуса Гринкевича. "Командование ВВС НАТО будет предоставлять литовскому центру управления и отчетности более точные указания и предупреждения о воздушных пусках по Украине, которые могут пересечь границу Литвы, заявил на пресс-конференции в Вильнюсе командующий ВВС НАТО Алексус Гринкевич", - говорится в сообщении. Отмечается, что Грикневич добавил, что Германия на постоянной основе разместит бригаду военных в Литве. Ранее МИД Литвы сообщил, что вызвал в среду временного поверенного в делах РФ Александра Ёлкина и выразил ему протест в связи с инцидентом с дронами в воздушном пространстве Польши. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250911/kallas-862121616.html
польша
литва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, литва, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, мид, ек
Политика, Общество , ПОЛЬША, ЛИТВА, УКРАИНА, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, НАТО, МИД, ЕК
14:42 11.09.2025
 
НАТО предоставит Литве более точные данные о пусках по Украине

Reuters: НАТО предоставит Литве более точные данные о воздушных пусках по Украине

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. НАТО будет предоставлять Литве более точные данные о воздушных пусках по Украине, которые могут пересечь литовскую границу, на фоне ситуации с беспилотниками в Польше, передает агентство Рейтер со ссылкой на командующего ВВС НАТО Алексуса Гринкевича.
"Командование ВВС НАТО будет предоставлять литовскому центру управления и отчетности более точные указания и предупреждения о воздушных пусках по Украине, которые могут пересечь границу Литвы, заявил на пресс-конференции в Вильнюсе командующий ВВС НАТО Алексус Гринкевич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Грикневич добавил, что Германия на постоянной основе разместит бригаду военных в Литве.
Ранее МИД Литвы сообщил, что вызвал в среду временного поверенного в делах РФ Александра Ёлкина и выразил ему протест в связи с инцидентом с дронами в воздушном пространстве Польши.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине
12:46
 
ПолитикаОбществоПОЛЬШАЛИТВАУКРАИНАДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковНАТОМИДЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала