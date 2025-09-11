https://1prime.ru/20250911/nato-862130698.html

НАТО предоставит Литве более точные данные о пусках по Украине

2025-09-11T14:42+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. НАТО будет предоставлять Литве более точные данные о воздушных пусках по Украине, которые могут пересечь литовскую границу, на фоне ситуации с беспилотниками в Польше, передает агентство Рейтер со ссылкой на командующего ВВС НАТО Алексуса Гринкевича. "Командование ВВС НАТО будет предоставлять литовскому центру управления и отчетности более точные указания и предупреждения о воздушных пусках по Украине, которые могут пересечь границу Литвы, заявил на пресс-конференции в Вильнюсе командующий ВВС НАТО Алексус Гринкевич", - говорится в сообщении. Отмечается, что Грикневич добавил, что Германия на постоянной основе разместит бригаду военных в Литве. Ранее МИД Литвы сообщил, что вызвал в среду временного поверенного в делах РФ Александра Ёлкина и выразил ему протест в связи с инцидентом с дронами в воздушном пространстве Польши. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

