В России сократилось число выданных потребкредитов

В России сократилось число выданных потребкредитов - 11.09.2025, ПРАЙМ

В России сократилось число выданных потребкредитов

11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Количество выданных потребительских кредитов в августе уменьшилось на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 миллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в августе 2025 года составило 1,60 миллиона единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4% (в июле 2025 года – 1,57 миллиона единиц). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов в августе 2025 года, напротив, сократилось на 43,8% (или в 1,8 раза) (в августе 2024 года – 2,85 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. В то же время объем выданных потребкредитов в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 10,7% и составил 331,6 миллиарда рублей. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем выданных потребкредитов, напротив, сократился на 32,4%. Отмечается, что больше всего выданных потребкредитов среди 30 регионов-лидеров выдачи в этом сегменте розничного кредитования) в августе 2025 года было отмечено в Москве (111,4 тысячи единиц), Московской области (97,7 тысячи единиц), Краснодарском крае (65 тысяч единиц), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (58,4 тысячи единиц) и Свердловской (55,3 тысячи единиц) областях. Кроме того, наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования) в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Якутии (+12,4%), Санкт-Петербурге (+9,3%), Москве (+5,6%), а также в Ленинградской области (+5,3%) и Красноярском крае (+4,8%). При этом в ряде регионов из топ-30 количество выданных потребкредитов за месяц, напротив, сократилось, в том числе в Приморском крае (-3,4%), Саратовской (-1,7%), Воронежской (-1,5%), Ростовской (-1,1%) и Белгородской (-1,1%) областях, а также в Хабаровском крае (-1,1%). "Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2-1,6 миллиона единиц в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации... Несмотря на небольшой рост выдачи, аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. По его словам, одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в августе 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения. Так, средняя ПСК по потребкредитам в этом месяце сократилась на 3,1 процентных пункта.

