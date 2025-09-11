https://1prime.ru/20250911/nepal-862108470.html

Беспорядки "Поколения Z" вспыхнули у штаба армии Непала

2025-09-11T09:51+0300

политика

общество

непал

протесты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958596_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_1f3698c2fe50473846ae56e3fe1e41bf.jpg

ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Столкновение различных групп, называющих себя представителями движения "Поколение Z" и требующих рассмотрения их кандидатур на пост временного главы правительства Непала, произошло в четверг у здания штаба армии в столице страны Катманду, сообщает портал Kathmandu Post. По его данным, спор разгорелся на фоне переговоров о назначении бывшего главного судьи Сушилы Карки временным премьер-министром. "Протестующие настаивали на том, чтобы на эту должность был назначен именно их кандидат, а не Карки. Многие из этих группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга", - пишет издание. Некоторые протестующие выражали недовольство индийскими журналистами, освещавшими это событие. Вмешалась и непальская армия, пытаясь разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

непал

общество , непал, протесты