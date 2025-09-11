https://1prime.ru/20250911/nepal-862120402.html

Первые россияне успешно покинули Непал после массовых беспорядков

2025-09-11T12:27+0300

МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Первая группа россиян успешно покинула Непал после массовых беспорядков в стране, они вылетели в Индию, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. Ранее в среду пресс-секретарь посольства РФ в Катманду сообщил РИА Новости, что на данный момент около 400 граждан России находятся в Непале, при этом у семерых из них возникли проблемы с вылетом из-за беспорядков в стране. "Первые российские туристы после протестов покинули Непал… Мы знаем точно, что у части из них еще сохраняется эта проблема, то есть они дожидаются своих вылетов. Но другая часть из этих семерых успешно направилась в сторону Индии, потому что у них изначально были билеты туда", - сообщил агентству дипломат.

