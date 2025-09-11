https://1prime.ru/20250911/niderlandy-862119217.html

Нидерланды ускорили военную помощь Украине

ГААГА, 11 сен - ПРАЙМ. Власти Нидерландов перенесли часть бюджета, выделенного на военную помощь Украине, с 2026 года на этот год, чтобы ускорить поставки, сообщили в четверг в минобороны королевства. "Кабинет министров (Нидерландов - ред.) перенёс часть бюджета на военную помощь Украине с 2026 года на текущий. Таким образом, средства для поддержки Киева теперь доступны быстрее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства. С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиардов евро на военную поддержку Украины, отмечает минобороны. Объём военной помощи, которую Нидерланды уже оказали Киеву, составил почти 8,7 миллиардов евро по состоянию на 31 августа 2025 года. Помощь предоставляется в трёх формах: 2,4 миллиарда евро составляют поставки напрямую со складов минобороны Нидерландов, 6,1 миллиарда евро - закупки в промышленности, и ещё 179 миллионов евро Нидерланды направляют в фонды НАТО. Нидерландское правительство признаёт, что нынешних производственных мощностей оборонной промышленности недостаточно, поэтому Гаага вместе с партнёрами в ЕС и Киевом расширяют совместное производство вооружений, включая дроны и другие беспилотные системы. Помимо поставок, Нидерланды активно участвуют в подготовке украинских военных. С 2022 года в рамках британской операции Interflex обучение прошли около 60 тысяч солдат. В 2026 году программа продолжится: каждая ротация будет включать до 90 инструкторов из нидерландской армии. Украинские военные также проходят обучение в Германии, Нидерландах и Румынии. Речь идёт о подготовке экипажей танков Leopard 1, операторов артиллерийских установок Panzerhaubitze и морских пехотинцев. Эти программы будут продолжены и в 2026 году. В среду газета Algemeen Dagblad сообщила, что Нидерланды усиливают позиции в производстве военных дронов, датчиков и спутников, инвестируя миллиарды евро в оборонную промышленность и инновационные технологии. Так, на производство беспилотников королевство выделит в ближайшие годы 1,2 миллиарда евро. Кроме того, бывший автомобильный завод VDL в Борне планируется превратить в предприятие для массового выпуска беспилотников. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

