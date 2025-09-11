https://1prime.ru/20250911/novak-862133755.html
Новак рассказал о сроках запуска первых двух блоков новой Курской АЭС-2
Новак рассказал о сроках запуска первых двух блоков новой Курской АЭС-2 - 11.09.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о сроках запуска первых двух блоков новой Курской АЭС-2
Первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируются, начнут работать до 2027 года, это позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T15:07+0300
2025-09-11T15:07+0300
2025-09-11T15:07+0300
энергетика
россия
рф
александр новак
ростехнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862133588_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_0ec0e8a9a9f50aad8e42a4f0e2315b27.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируются, начнут работать до 2027 года, это позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Разработаны инновационные реакторы с улучшенными технико-экономическими показателями, оснащенные новейшими системами безопасности. Первые два энергоблока такого типа заработают на одной из четырех крупнейших атомных станций России - Курской АЭС-2 - до 2027 года", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Он отметил, что их ввод позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции. "Решения и технологии, которые будут применяться на Курской АЭС-2, затем будут тиражированы не только на территории нашей страны, но и при сооружении АЭС за рубежом по российским проектам", - добавил Новак. Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
https://1prime.ru/20250907/opek-861920817.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862133588_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2f7d7beddd5d00d54c5b8b975ddb2031.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, александр новак, ростехнадзор
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Ростехнадзор
Новак рассказал о сроках запуска первых двух блоков новой Курской АЭС-2
Новак: первые два энергоблока новой Курской АЭС-2 начнут работать до 2027 года
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируются, начнут работать до 2027 года, это позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Разработаны инновационные реакторы с улучшенными технико-экономическими показателями, оснащенные новейшими системами безопасности. Первые два энергоблока такого типа заработают на одной из четырех крупнейших атомных станций России - Курской АЭС-2 - до 2027 года", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Он отметил, что их ввод позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции.
"Решения и технологии, которые будут применяться на Курской АЭС-2, затем будут тиражированы не только на территории нашей страны, но и при сооружении АЭС за рубежом по российским проектам", - добавил Новак.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
Новак рассказал подробности встречи восьми стран ОПЕК+