В ОП призвали усилить борьбу с онлайн-казино

В ОП призвали усилить борьбу с онлайн-казино - 11.09.2025, ПРАЙМ

В ОП призвали усилить борьбу с онлайн-казино

Борьбу с онлайн-казино в России стоит усилить, так как деятельность такого рода вовлекает несовершеннолетних, наносит ущерб бюджету страны и снижает... | 11.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Борьбу с онлайн-казино в России стоит усилить, так как деятельность такого рода вовлекает несовершеннолетних, наносит ущерб бюджету страны и снижает экономическую активность молодых людей, считает член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Важной задачей считаю... все силы государства направить на противодействие онлайн-казино, которое несёт в себе риски для вреда здоровью, прежде всего, психическому, ущерба для государства в виде ухода средств из страны и отсутствия налогов, а также снижения экономической активности молодых россиян и желания у них работать, а не заработать лёгких денег, покрутив рулетку, нажатием на экран телефона", - рассказал Машаров РИА Новости. По словам Машарова, в России растёт число нелегальных онлайн-казино, в которые вовлекаются несовершеннолетние. Он связывает это с агрессивной рекламой в Telegram-каналах, раздачей фриспинов и скинов за регистрацию, а также с удобными способами пополнения счёта и отсутствием необходимости предъявлять документы при регистрации. "Обращаю внимание, что для подобных проектов ни закон о рекламе, ни КоАП, ни даже Уголовный кодекс не писан... Блокировка сайтов даёт свой эффект, но без расширения полномочий Единого регулятора азартных игр, эти попытки будут тщетны, прибыльность этого бизнеса настолько высока, а создание зеркала доведена до автоматизма, что фактически блокируя известные ресурсы по два-три раза в неделю, их посещаемость всё равно не падает", - добавил Машаров. Собеседник агентства отметил, что использование криптокошельков для пополнения счетов в нелегальных азартных играх создаёт парадоксальную ситуацию, поскольку в России их использование не запрещено, и граждане могут переводить через них деньги на счета участников таких игр. Он также отметил, что необходимо комплексное регулирование разных видов бизнеса - законного и нелегального, интерактивного и цифрового, финансового, банковского и ставок на спорт, при этом сравнение букмекеров с онлайн-казино или участниками финансового рынка неверно. Машаров отметил, что смешивание разных по своей природе бизнесов - онлайн-казино и букмекеров - несёт риски, поэтому важно исключить задвоение регулирования. По его словам, также отдельного внимания заслуживает законопроект "О внесении изменений в статьи 27 и 38 ФЗ "О рекламе" и статьи 6 и 15 ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", формулировки которого ставят ставки на спорт и онлайн-казино в один ряд. Он пояснил, что спортивные мероприятия в России проводятся с поддержкой официальных букмекеров, а топовые футбольные и хоккейные клубы, а также Российская премьер-лига и КХЛ сотрудничают с ними. Он отметил, что ко второму чтению законопроект, который он поддерживает, требует уточнения формулировок, поскольку предлагаемые предупреждения громоздки, а часть 1.1 статьи 27 ФЗ "О рекламе" избыточна. По его словам, усилия государства следует сосредоточить на борьбе с нелегальными онлайн-казино и криптообменниками, наносящими серьёзный ущерб экономической безопасности страны.

