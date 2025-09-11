https://1prime.ru/20250911/operatory-862141518.html
Операторы связи стали уведомлять о сервисах, которые работают без интернета
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские операторы связи стали рассылать россиянам сообщения о том, что важные сервисы работают даже в условиях ограничения интернета - в частности, такие сообщения получили абоненты "Билайна" и Т2, передает корреспондент РИА Новости.
"Важные сервисы работают, даже если интернет ограничен. Среди них — "Билайн", "Госуслуги", "Яндекс", "ВКонтакте", маркетплейсы и другие. Список будет расширяться", - сказано в смс-уведомлении от "Билайна".
"Понимаем, как важно иметь доступ к значимым онлайн-сервисам даже в условиях ограничения мобильного интернета. Поэтому теперь для вас работают мессенджеры, навигация, поисковые системы и другие востребованные ресурсы с соблюдением мер безопасности", - сообщает Т2 в своем приложении.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к "социально значимым" российским сервисам при ограничениях связи.
В минувший вторник министерство также сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. Накануне Минцифры рассказало журналистам, что "белый список" будет расширяться в несколько этапов, в ближайшее время в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
