Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, показал опрос - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/opros-862102546.html
Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, показал опрос
Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, показал опрос - 11.09.2025, ПРАЙМ
Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, показал опрос
Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна, говорится в исследовании микрофинансовой компании... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T06:28+0300
2025-09-11T06:28+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862102546.jpg?1757561303
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Оказалось, что семь из десяти россиян (71,4%) следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна. Тех, кто не знает, что такое ключевая ставка, оказалось лишь 5,9%", - говорится в исследовании по итогам опроса более 3 тысяч человек. Аналитики отмечают, что причины интереса к ключевой ставке у населения разные. Так, половина (50,6%) следит за новостями экономики в целом, а 38,7% собираются в скором времени брать кредит. Еще 5,8% следят за ставкой, поскольку того требует работа. Наконец, оформлять вклад собираются 4,9% опрошенных, уточняют они. "По мнению трети россиян (29,5%), на заседании в пятницу 12 сентября Банк России снизит ключевую ставку до 16%. Каждый пятый (20,9%) ждет снижения ставки на один пункт - до 17%, однако почти столько же опрошенных (19,9%) ожидают ее сохранения на уровне 18%. Вместе с тем каждый десятый (10,1%) считает, что ставка снизится до 16,5%. Оставшиеся 19,6% затруднились спрогнозировать изменение ключевой ставки", - сообщается в материалах. Половина опрошенных (48,2%) призналась, что за последние два года они брали банковские кредиты. Каждый пятый (19,4%) хотел взять кредит, но получил отказ. В то же время 16,9% не брали в долг у банков из-за слишком высоких ставок, 12,8% не испытывали нужды в заемных средствах, а 2,7% обходятся кредитной картой, уточняют аналитики. "Интерес населения к ключевой ставке остается высоким на протяжении последних лет: многие ждут ее снижения, чтобы оформить кредит по более доступной цене. Вместе с тем остается все меньше людей, которые не знают, что такое ключевая ставка - за год их доля снизилась на 3 процентных пункта. Все это говорит как о высокой осведомленности граждан об экономической обстановке в стране, так и о растущем уровне финансовой грамотности" - отмечают аналитики "Займера".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
06:28 11.09.2025
 
Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, показал опрос

«Займер»: более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Оказалось, что семь из десяти россиян (71,4%) следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна. Тех, кто не знает, что такое ключевая ставка, оказалось лишь 5,9%", - говорится в исследовании по итогам опроса более 3 тысяч человек.
Аналитики отмечают, что причины интереса к ключевой ставке у населения разные. Так, половина (50,6%) следит за новостями экономики в целом, а 38,7% собираются в скором времени брать кредит. Еще 5,8% следят за ставкой, поскольку того требует работа. Наконец, оформлять вклад собираются 4,9% опрошенных, уточняют они.
"По мнению трети россиян (29,5%), на заседании в пятницу 12 сентября Банк России снизит ключевую ставку до 16%. Каждый пятый (20,9%) ждет снижения ставки на один пункт - до 17%, однако почти столько же опрошенных (19,9%) ожидают ее сохранения на уровне 18%. Вместе с тем каждый десятый (10,1%) считает, что ставка снизится до 16,5%. Оставшиеся 19,6% затруднились спрогнозировать изменение ключевой ставки", - сообщается в материалах.
Половина опрошенных (48,2%) призналась, что за последние два года они брали банковские кредиты. Каждый пятый (19,4%) хотел взять кредит, но получил отказ. В то же время 16,9% не брали в долг у банков из-за слишком высоких ставок, 12,8% не испытывали нужды в заемных средствах, а 2,7% обходятся кредитной картой, уточняют аналитики.
"Интерес населения к ключевой ставке остается высоким на протяжении последних лет: многие ждут ее снижения, чтобы оформить кредит по более доступной цене. Вместе с тем остается все меньше людей, которые не знают, что такое ключевая ставка - за год их доля снизилась на 3 процентных пункта. Все это говорит как о высокой осведомленности граждан об экономической обстановке в стране, так и о растущем уровне финансовой грамотности" - отмечают аналитики "Займера".
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала