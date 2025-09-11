Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, показал опрос

https://1prime.ru/20250911/opros-862102546.html
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Оказалось, что семь из десяти россиян (71,4%) следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна. Тех, кто не знает, что такое ключевая ставка, оказалось лишь 5,9%", - говорится в исследовании по итогам опроса более 3 тысяч человек.
Аналитики отмечают, что причины интереса к ключевой ставке у населения разные. Так, половина (50,6%) следит за новостями экономики в целом, а 38,7% собираются в скором времени брать кредит. Еще 5,8% следят за ставкой, поскольку того требует работа. Наконец, оформлять вклад собираются 4,9% опрошенных, уточняют они.
"По мнению трети россиян (29,5%), на заседании в пятницу 12 сентября Банк России снизит ключевую ставку до 16%. Каждый пятый (20,9%) ждет снижения ставки на один пункт - до 17%, однако почти столько же опрошенных (19,9%) ожидают ее сохранения на уровне 18%. Вместе с тем каждый десятый (10,1%) считает, что ставка снизится до 16,5%. Оставшиеся 19,6% затруднились спрогнозировать изменение ключевой ставки", - сообщается в материалах.
Половина опрошенных (48,2%) призналась, что за последние два года они брали банковские кредиты. Каждый пятый (19,4%) хотел взять кредит, но получил отказ. В то же время 16,9% не брали в долг у банков из-за слишком высоких ставок, 12,8% не испытывали нужды в заемных средствах, а 2,7% обходятся кредитной картой, уточняют аналитики.
"Интерес населения к ключевой ставке остается высоким на протяжении последних лет: многие ждут ее снижения, чтобы оформить кредит по более доступной цене. Вместе с тем остается все меньше людей, которые не знают, что такое ключевая ставка - за год их доля снизилась на 3 процентных пункта. Все это говорит как о высокой осведомленности граждан об экономической обстановке в стране, так и о растущем уровне финансовой грамотности" - отмечают аналитики "Займера".
