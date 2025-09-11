https://1prime.ru/20250911/orban-862121051.html
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсуле фон дер Ляйен следует покинуть пост председателя Еврокомиссии. Его слова привел представитель представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X."Глава Еврокомиссии выступила с воинственной речью, в которой 35 раз прозвучало слово "Украина", — отметил Орбан.Он также добавил, что странам, не согласным с политикой Брюсселя, пригрозили сокращением финансирования от ЕС."Мы ответили: днем фракция "Патриоты Европы" предложила вотум недоверия – фон дер Ляйен должна покинуть пост. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", — подчеркнул политик.В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европарламенте, вторая по численности депутатская группа, также предложила выразить недоверие фон дер Ляйен. Инициаторы полагают, что Еврокомиссия заключила соглашение с США без соответствующего мандата, что наносит ущерб интересам ЕС, исключив национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, они указывают на то, что ЕС не вводит санкции против Израиля, несмотря на "атаки, равносильные геноциду" в Газе, а также на неспособность комиссии справиться с социальными и климатическими вызовами.
