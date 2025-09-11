Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсуле фон дер Ляйен следует покинуть пост председателя Еврокомиссии. Его слова привел представитель... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T12:28+0300
2025-09-11T12:28+0300
венгрия
брюссель
сша
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60de1910492be9df3b1f9c40dd970193.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсуле фон дер Ляйен следует покинуть пост председателя Еврокомиссии. Его слова привел представитель представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X."Глава Еврокомиссии выступила с воинственной речью, в которой 35 раз прозвучало слово "Украина", — отметил Орбан.Он также добавил, что странам, не согласным с политикой Брюсселя, пригрозили сокращением финансирования от ЕС."Мы ответили: днем фракция "Патриоты Европы" предложила вотум недоверия – фон дер Ляйен должна покинуть пост. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", — подчеркнул политик.В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европарламенте, вторая по численности депутатская группа, также предложила выразить недоверие фон дер Ляйен. Инициаторы полагают, что Еврокомиссия заключила соглашение с США без соответствующего мандата, что наносит ущерб интересам ЕС, исключив национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, они указывают на то, что ЕС не вводит санкции против Израиля, несмотря на "атаки, равносильные геноциду" в Газе, а также на неспособность комиссии справиться с социальными и климатическими вызовами.
венгрия
брюссель
сша
венгрия, брюссель, сша, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес
ВЕНГРИЯ, Брюссель, США, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
12:28 11.09.2025
 
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост

Виктор Орбан призвал Урсулу фон дер Ляйен уйти в оставку

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсуле фон дер Ляйен следует покинуть пост председателя Еврокомиссии. Его слова привел представитель представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X.
"Глава Еврокомиссии выступила с воинственной речью, в которой 35 раз прозвучало слово "Украина", — отметил Орбан.
Он также добавил, что странам, не согласным с политикой Брюсселя, пригрозили сокращением финансирования от ЕС.
"Мы ответили: днем фракция "Патриоты Европы" предложила вотум недоверия – фон дер Ляйен должна покинуть пост. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", — подчеркнул политик.
В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европарламенте, вторая по численности депутатская группа, также предложила выразить недоверие фон дер Ляйен. Инициаторы полагают, что Еврокомиссия заключила соглашение с США без соответствующего мандата, что наносит ущерб интересам ЕС, исключив национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, они указывают на то, что ЕС не вводит санкции против Израиля, несмотря на "атаки, равносильные геноциду" в Газе, а также на неспособность комиссии справиться с социальными и климатическими вызовами.
ВЕНГРИЯ Брюссель США Виктор Орбан Урсула фон дер Ляйен ЕС
 
 
