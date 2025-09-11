Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна уйти в отставку - 11.09.2025
Политика
Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна уйти в отставку
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку после своей речи на открытии... | 11.09.2025
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку после своей речи на открытии политического сезона, где она представила исключительно провоенную и проукраинскую позицию. Председатель группы "Патриоты" в Европарламенте Жордан Бардела в среду заявил, что группа собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Отдельно от "Патриотов" вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен потребовала группа "Левые". "Председатель ЕК, которая на самом деле является уполномоченной стран-членов, произнесла виртуозную провоенную политическую речь. Слово "Украина" было упомянуто 35 раз. Она угрожала всем. Любой, кто не присоединится к брюссельской стае, потеряет все деньги ЕС. Мы дали ответ. Днем мы внесли вотум недоверия от "Патриотов": фон дер Ляйен должна уйти!" - написал Орбан в социальных сетях.По его словам, на предстоящих весной парламентских выборах в Венгрии граждане должны будут выбрать между национально ориентированным правительством, отстаивающим интересы страны, и представителями "проплаченной Брюсселем" оппозиции, которые поддержат инициативы Брюсселя относительно мигрантов и конфликта на Украине. В июле депутаты Европейского парламента отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
венгрия, брюссель, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, ек, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, ЕК, ЕС
13:24 11.09.2025
 
Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна уйти в отставку

Орбан заявил, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен должна уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку после своей речи на открытии политического сезона, где она представила исключительно провоенную и проукраинскую позицию.
Председатель группы "Патриоты" в Европарламенте Жордан Бардела в среду заявил, что группа собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Отдельно от "Патриотов" вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен потребовала группа "Левые".
"Председатель ЕК, которая на самом деле является уполномоченной стран-членов, произнесла виртуозную провоенную политическую речь. Слово "Украина" было упомянуто 35 раз. Она угрожала всем. Любой, кто не присоединится к брюссельской стае, потеряет все деньги ЕС. Мы дали ответ. Днем мы внесли вотум недоверия от "Патриотов": фон дер Ляйен должна уйти!" - написал Орбан в социальных сетях.
По его словам, на предстоящих весной парламентских выборах в Венгрии граждане должны будут выбрать между национально ориентированным правительством, отстаивающим интересы страны, и представителями "проплаченной Брюсселем" оппозиции, которые поддержат инициативы Брюсселя относительно мигрантов и конфликта на Украине.
В июле депутаты Европейского парламента отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост
12:28
 
Политика ВЕНГРИЯ Брюссель Урсула фон дер Ляйен Виктор Орбан ЕК ЕС
 
 
