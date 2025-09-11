https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862112906.html

Памфилова рассказала о резервных помещениях для голосования

Памфилова рассказала о резервных помещениях для голосования - 11.09.2025, ПРАЙМ

Памфилова рассказала о резервных помещениях для голосования

Более 6,5 тысячи резервных помещений для голосования предусмотрены на территории восьми регионов, особо подверженных атакам со стороны ВСУ, заявила глава... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T10:56+0300

2025-09-11T10:56+0300

2025-09-11T10:56+0300

общество

россия

краснодарский край

ростовская область

элла памфилова

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862112602_0:148:2201:1386_1920x0_80_0_0_f8d38b8d6734b27946af3e4842f55721.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Более 6,5 тысячи резервных помещений для голосования предусмотрены на территории восьми регионов, особо подверженных атакам со стороны ВСУ, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса у нас на территории восьми субъектов Российской Федерации - это Республика Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя, на случай возникновения нештатных ситуаций предусмотрены 6589 резервных помещений. Я перечислила именно те наши субъекты Российской Федерации, которые в большей степени подвергаются атакам, постоянным, систематическим (со стороны ВСУ - ред.)", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862112394.html

краснодарский край

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, краснодарский край, ростовская область, элла памфилова, всу