Памфилова рассказала о резервных помещениях для голосования
Памфилова рассказала о резервных помещениях для голосования
2025-09-11T10:56+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Более 6,5 тысячи резервных помещений для голосования предусмотрены на территории восьми регионов, особо подверженных атакам со стороны ВСУ, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса у нас на территории восьми субъектов Российской Федерации - это Республика Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя, на случай возникновения нештатных ситуаций предусмотрены 6589 резервных помещений. Я перечислила именно те наши субъекты Российской Федерации, которые в большей степени подвергаются атакам, постоянным, систематическим (со стороны ВСУ - ред.)", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Памфилова рассказала о резервных помещениях для голосования
В ЦИК объяснили, как пройдет голосование подозреваемых и обвиняемых в СИЗО