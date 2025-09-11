https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862116838.html
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования - 11.09.2025, ПРАЙМ
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования
На выборы разного уровня в ЕДГ-2025 зарегистрированы кандидатами представители 19 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:27+0300
2025-09-11T11:27+0300
2025-09-11T11:27+0300
политика
россия
общество
элла памфилова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851447610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05bb639c290e236860c919a1cc5c51c8.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На выборы разного уровня в ЕДГ-2025 зарегистрированы кандидатами представители 19 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Было зарегистрировано 23 политические партии… 23 партии, которые имели право участвовать в выборах. Сейчас своих кандидатов выдвинули из этих 23 - 20 партий. Зарегистрированы кандидаты которые были выдвинуты 19 партиями" - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Она отметила, что три российские политические партии пропустили выборы в единый день голосования 2025 года. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862113346.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851447610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a47ac7c477710485fb81a742f28d66c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , элла памфилова
Политика, РОССИЯ, Общество , Элла Памфилова
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования
Памфилова: 19 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЕДГ-2025
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На выборы разного уровня в ЕДГ-2025 зарегистрированы кандидатами представители 19 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Было зарегистрировано 23 политические партии… 23 партии, которые имели право участвовать в выборах. Сейчас своих кандидатов выдвинули из этих 23 - 20 партий. Зарегистрированы кандидаты которые были выдвинуты 19 партиями" - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Она отметила, что три российские политические партии пропустили выборы в единый день голосования 2025 года.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова