В Кремле оценили колебания курса доллара - 11.09.2025
В Кремле оценили колебания курса доллара
В Кремле оценили колебания курса доллара - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили колебания курса доллара
Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 11.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы. Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков журналистам.
12:59 11.09.2025
 
В Кремле оценили колебания курса доллара

Песков назвал колебания курса доллара рыночными процессами

© РИА Новости . Нина Зотина
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы. Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков журналистам.
Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля
Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля
Вчера, 10:10
 
Заголовок открываемого материала