В Кремле оценили колебания курса доллара
В Кремле оценили колебания курса доллара - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили колебания курса доллара
Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T12:59+0300
2025-09-11T12:59+0300
2025-09-11T12:59+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы. Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков журналистам.
