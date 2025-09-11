https://1prime.ru/20250911/peskov--862123031.html

В Кремле оценили колебания курса доллара

В Кремле оценили колебания курса доллара - 11.09.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили колебания курса доллара

Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T12:59+0300

2025-09-11T12:59+0300

2025-09-11T12:59+0300

экономика

рынок

россия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы. Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250910/dollar-862049286.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, дмитрий песков