В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России

Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 11.09.2025, ПРАЙМ

политика

россия

польша

москва

дмитрий песков

дональд туск

урсула фон дер ляйен

ек

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", - сказал Песков журналистам. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

польша

москва

2025

россия, польша, москва, дмитрий песков, дональд туск, урсула фон дер ляйен, ек