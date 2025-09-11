https://1prime.ru/20250911/peskov-862122311.html
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России
Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", - сказал Песков журналистам. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
