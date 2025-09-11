Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России - 11.09.2025
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России
Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 11.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", - сказал Песков журналистам. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
россия, польша, москва, дмитрий песков, дональд туск, урсула фон дер ляйен, ек
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, МОСКВА, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
13:00 11.09.2025
 
В Кремле прокомментировали заявления Польши в адрес России

Песков заявил, что в риторике Польши в адрес России нет ничего нового

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Сбитые над Польшей дроны принадлежат России, заявил Туск
Политика РОССИЯ ПОЛЬША МОСКВА Дмитрий Песков Дональд Туск Урсула фон дер Ляйен ЕК
 
 
Заголовок открываемого материала