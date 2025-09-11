https://1prime.ru/20250911/peskov-862122596.html

В Кремле прокомментировали учения России и Белоруссии

В Кремле прокомментировали учения России и Белоруссии - 11.09.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали учения России и Белоруссии

Российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T13:03+0300

2025-09-11T13:03+0300

2025-09-11T13:03+0300

политика

россия

общество

рф

белоруссия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250910/peskov-862066655.html

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, белоруссия, дмитрий песков