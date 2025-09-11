https://1prime.ru/20250911/peskov-862122596.html
В Кремле прокомментировали учения России и Белоруссии
В Кремле прокомментировали учения России и Белоруссии
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал Песков журналистам.
