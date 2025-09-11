Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/peskov-862122745.html
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков - 11.09.2025, ПРАЙМ
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован при необходимости, все каналы для этого имеются, заявил... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T12:56+0300
2025-09-11T12:56+0300
россия
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862855_0:214:2885:1836_1920x0_80_0_0_989bb0bc7b61652dec779955fe82e872.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован при необходимости, все каналы для этого имеются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа.
https://1prime.ru/20250911/tramp-862107992.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862855_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_d6b11249a746fb881d85201e5c32b110.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:56 11.09.2025
 
Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков

Песков: разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован при необходимости

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован при необходимости, все каналы для этого имеются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Трамп заверил президента Польши, что оставит в стране американские войска
09:44
 
РОССИЯРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала