Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован, заявил Песков
2025-09-11T12:56+0300
россия
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован при необходимости, все каналы для этого имеются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа.
рф
сша
РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
