Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, заявил Песков
2025-09-11T12:58+0300
экономика
россия
дмитрий песков
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, надежной и предсказуемой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - сказал Песков журналистам.
